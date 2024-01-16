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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile görüştü - Son Dakika
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile görüştü

Oktay, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Hırvatistan'ın depremde Türkiye'ye destek verdiğini söyleyen Oktay, Radman'ın Adıyaman'ı ziyaret edeceğini ifade etti. Görüşmede Bosna-Hersek, Balkanlar ve Ortadoğu'daki gelişmeler ele alındı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile görüştü
16.01.2024 - 16:25,
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile görüştü.

Oktay, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Hırvatistan arasında üst düzeyde seyreden ilişkileri her geçen gün geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Hırvatistan'ın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Türkiye'nin yanında yer aldığını dile getiren Oktay, Radman'ın depremden etkilenen Adıyaman'ı da ziyaret edeceğini söyledi.

Oktay, görüşmede Bosna-Hersek, Balkanlar ve Ortadoğu'daki gelişmeleri ele alacaklarını kaydetti.

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile görüştü - Son Dakika
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