TBMM, Fransa Ulusal Meclisi'nin Asuriler ve Keldanilerle ilgili kararını kınadı - Son Dakika
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Politika

TBMM, Fransa Ulusal Meclisi'nin Asuriler ve Keldanilerle ilgili kararını kınadı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen tezkereyle Fransa Ulusal Meclisi'nin Asuriler ve Keldanilerle ilgili kararı kınandı. Tezkerede, kararın hukuki ve tarihi temelden yoksun olduğu vurgulanarak, parlamentoların tarih konusunda karar almanın görevi olmadığı belirtildi.

02.05.2024 18:31
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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen tezkereyle Fransa Ulusal Meclisi'nin Asuriler ve Keldanilerle ilgili kararı kınandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Fransa Ulusal Meclisi'nin 29 Nisan 2024 tarihinde kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili kararına karşı Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. TBMM Başkanı Kurtulmuş'un imzasıyla verilen tezkerede şu ifadelere yer verildi:

"Fransa Ulusal Meclisi tarafından 29 Nisan 2024 tarihinde kabul edilen, hukuki ve tarihi temelden yoksun, önyargılara dayanan Asuri ve Keldanilerle ilgili kararı esefle ve şiddetle kınıyoruz. Kendi sömürgeci ve kanlı geçmişleriyle gerçek anlamda yüzleşemeyenlerin ülkemize karşı hasmane bir tutumla gündeme getirdikleri mesnetsiz iddialarının bir karşılığı yoktur. Tarihin siyasi saiklerle tahrif edilmesini en güçlü şekilde reddediyoruz."

Parlamentoların, tarihten düşmanlık çıkarmak yerine, ülkeler ve halklar arasında dostluk ve işbirliğini geliştirmesi, mevcut ve gelecek nesiller için daha barışçıl bir dünya oluşturmaya gayret etmesi gerektiği vurgulanan tezkerede, "Başka ülkelerin tarihi konusunda karar almak, başka ulusları yargılamaya kalkmak parlamentoların görevi değildir. Parlamentolar kendilerini tarihçilerin ve yargıçların yerine koyamaz. Bu gerçekleri bir kez daha hatırlatarak, art niyetli, haksız ve hukuksuz bu kararı en güçlü şekilde kınıyor, Fransa Ulusal Meclisi ve diğer mercileri, dostluk ve müttefiklik ruhu ile uluslararası hukuka uygun şekilde hareket etmeye davet ediyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM, Fransa Ulusal Meclisi'nin Asuriler ve Keldanilerle ilgili kararını kınadı - Son Dakika

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