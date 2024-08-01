TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlıyor - Son Dakika
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Politika

TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlıyor

TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim'de yeni yasama yılına Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi ile 9. Yargı Paketi'nin görüşmeleriyle başlayacak. Tatil süresince bazı ihtisas komisyonları çalışmalarına devam edecek, Meclis açık olacak. Yeni yasama yılında Genel Kurul, çeşitli düzenlemeleri içeren yeni kanun tekliflerini ele alacak.

01.08.2024 11:09
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TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim'de yeni yasama yılına Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi ile 9. Yargı Paketi'nin görüşmeleriyle başlayacak.

TBMM Genel Kurulu, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilerek yasalaşmasının ardından alınan karar gereğince 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, tatil süresince bazı ihtisas komisyonları çalışmalarına devam edecek, Meclis açık olacak. Ancak Genel Kurul çalışmaları yapılmayacak.

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışıyla 1 Ekim'de çalışmalarına yeniden başlayacak. Yeni yasama yılı, gerçekleştirilecek törenle açılacak.

Genel Kurul, 1 Ekim'de yeni yasama yılına Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi ve 9. Yargı Paketi'nin görüşmeleriyle başlayacak.

Ayrıca, Meclis tatile girmeden önce TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edilen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de Genel Kurul gündemine alınacak.

Yeni yasama yılında Genel Kurul, Meclis Başkanlığına sunulacak farklı alanlarda çeşitli düzenlemeleri içeren yeni kanun tekliflerini ele alacak, uluslararası anlaşmalara yönelik kanun tekliflerini görüşecek.

Genel Kurulun, ilk olarak ele alması beklenen tekliflerdeki düzenlemeler şöyle:

9. Yargı Paketi

Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.

Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.

Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifine göre de Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisince verilecek.

Öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi sürecinde belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ödeme yapılacak.

Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere 1 yıl süreyle yer değiştiremeyecek.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanılmasını kolaylaştırma, kabul etme, bulundurma, kullanma suçları ile hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş suçları ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum olanların öğretmenliği sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlere karşı görevleri sebebiyle "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarının işlenmesi halinde cezalar yarı oranında artırılacak ve hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

Görevde olan öğretmen ve uzman öğretmenlerden, 20 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olma şartı dışındaki koşulları sağlayanlar başöğretmen ünvanı için başvurabilecek.

Tüketicilerin korunmasına yönelik teklif

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre kredi veren ile tüketiciler arasındaki sözleşmelerin şekil şartı, bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve tüketici kimliğinin doğrulanmasını içeren yöntemler yoluyla kurulabilmesine imkan sağlanacak.

Doğrudan satış sistemine ilişkin hususlar düzenlenerek, tarafların hak ve yükümlülükleri belirgin hale getirilecek. Uzlaşma müessesesinin ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin hükümler için de uygulanmasına imkan tanınacak.

Yurt içinde yerleşik pazar yerlerinin rekabet gücünün artırılarak yurt dışı menşeli pazar yerlerine karşı korunması, istihdam seviyesinin artırılması ve ihracat artışına hız kazandırılarak daha çok işletmenin ihracata yönelmesinin sağlanması amacıyla destekleyici tedbirler alınacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlıyor - Son Dakika

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