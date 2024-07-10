AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül: Filistin mücadelesinin yanında olacağız

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Başkenti Kudüs olan bağımsız, özgür Filistin devleti kuruluncaya kadar Filistin mücadelesinin yanında olacağız. Aksi takdirde bölgemiz ve dünya bu savaşın eşiğinden kurtulamayacaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Gül, dört yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve kararıyla 86 yıllık hasretin dindirilerek Ayasofya'nın asli hüviyetine, cami olma hüviyetine kavuştuğunu söyledi.

Gül, Mescid-i Aksa'nın da özgürleşeceğini ve zincirlerini kıracağını, bunun için dua ettiklerini söyledi.

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı soykırımın bütün şiddetiyle ve bütün yoğunluğuyla devam ettiğini ifade eden Gül, on binlerce masum Filistinlinin 21'inci yüzyılda bütün insanlığın gözü önünde katliama, soykırıma ve baskıya maruz kaldığını kaydetti.

Tarihin en ağır ablukasının vicdansızca, insafsızca uygulandığını; ibadethanelerin, mülteci kamplarının, okulların ve hastanelerin bombalandığını ifade eden Gül, "En son dün, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde, Filistinlilerin sığınmış olduğu okula bir insanlık dışı saldırıda bulundu ve hayatını kaybeden çocuklarımız, insanlarımız var. Burada İslam dünyasının da kendisini bir muhasebeye çekmesi lazım; 2,5 milyarlık İslam aleminin de bu anlamda, bu soykırıma karşı daha güçlü bir şekilde sesini çıkarmaması tarihin hafızalarına acı bir şekilde geçecektir." diye konuştu.

Netanyahu hükumetinin ve İsrail'in uyguladığı politikaların bölge barışına zarar verdiğini ve dünyayı 3. dünya savaşına doğru götürdüğüne işaret eden Gül, şunları kaydetti:

"Filistin meselesinde bizim tutumumuz bir Yahudi düşmanlığı değil; biz siyonist, işgal anlayışına, soykırım anlayışına karşıyız. Hangi dinden olursa olsun, Müslüman'ı, Yahudi'si, Hristiyan'ıyla beraber vicdanı olan herkes bu katliama, soykırıma karşı çıkıyor. Netanyahu son olarak Lübnan'ı da hedef alarak yine bölgede ateşle oynamaya devam ediyor. İsrail'in hukuk tanımayan bu tutumları dünyayı bir 3'üncü dünya savaşının eşiğine getiriyor. İsrail hükumetini durduramayan, durdurmayan Batılı ülkelerin yetkilileri, uluslararası kurumlar da tüm bu vahşetten sorumlu olmaktan kurtulamayacaklardır. Başkenti Kudüs olan bağımsız, özgür Filistin devleti kuruluncaya kadar Filistin mücadelesinin yanında olacağız. Aksi takdirde bölgemiz ve dünya bu savaşın eşiğinden kurtulamayacaktır."

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, sivil siyasetin önünü açmanın demokratik bir devletin yapması gereken bir şey olması gerektiğini belirtti.

Kaya, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde verecekleri önergelerle itirazlarını kayda geçireceklerini belirterek, "İnşallah, iktidar partisi, yapıcı eleştirilerimizden ders alır, gerekli düzenlemeleri yapar." dedi.

"Eğitim yapboza döndü"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, bugün "Dünya Hukuk Günü" olduğunu belirterek, "Devletin dini adalettir, adalet mülkün temelidir. Bununla ilgili söylenmiş çok güzel vecizeler var ama maalesef ülkemizin yargı sisteminin, hukukunun geldiği noktaya bakacak olursak içler acısı." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ni konuşulmaya başladığından beri eğitim camiasından, öğretmenlerden çok yoğun bir baskı geldiğini ifade eden Kavuncu, "Her konuda olduğu gibi maalesef eğitim de yapboza döndü. Bazı şeylerin tamiri vardır yani ekonomide 2-3 yıl revizyon yaparsınız, sistem değiştirirsiniz, şartlara göre belki pozisyon alırsınız ama eğitimde yapacağınız her türlü oynama, eğitimi yapboza çevirmeniz bir ülkenin geleceğiyle, gelecek nesilleriyle oynamak haline gelir. Kanunlar yetersiz, atanamayan öğretmenlerle ilgili hiçbir şey yok, problemlere dair kalıcı bir çözüm yok." ifadelerini kullandı.

Kavuncu, kanun teklifindeki maddeler arasında öğretmene şiddete yönelik bir düzenleme yer aldığı için AK Parti'ye teşekkürlerini iletti.

" Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus 5 milyarın üzerine çıkacak"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın yörüngesine devam ettiğini belirterek, "Uzaydaki bağımsızlığımızın simgesi olan TÜRKSAT 6A yüzde 80'in üzerindeki yerlilik nispetiyle Türk mühendisleri tarafından üretilmiştir. TÜRKSAT 6A'nın faaliyete geçmesiyle Türkiye kendi haberleşme uydularıyla dünya nüfusunun yüzde 65'inden fazlasına ulaşabilir hale gelecektir. Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus da 3,5 milyardan 5 milyarın üzerine çıkacaktır." dedi.

Akçay, hukuk, adalet, insan hakları ve demokrasi savunuculuğunu yaptığı iddiasında olan bazı emperyalistlerin ve bunların güdümündeki uluslararası kurum ve kuruluşların İsrail'in Gazze'deki katliamlar karşısında adeta üç maymunu oynadığını ifade etti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, bugün Ali İsmail Korkmaz'ın hayatı kaybetmesinin üzerinden 11 yıl geçtiğini belirterek, "Adalet herkese lazım, adalet için mücadele edenlerin sesine kulak verin." diye konuştu.

"Geldiğinde enflasyon yüzde 30'lardaydı, şimdi yüzde 75'lerde"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye'de giderek derinleşen ağır bir ekonomik kriz yaşandığını ve bu krizin bedelini milyonların yoksullaşarak ödemek zorunda kaldığını anlattı.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Emir, " Mehmet Şimşek'in Türkiye'nin gerçeklerinden ve vatandaşımızın yaşadıklarından bihaber olduğunu üzülerek öğreniyoruz. Kendisi büyük umutlarla geldi. Geldiğinde faiz yüzde 8,5'tu, şimdi yüzde 50'lerde; geldiğinde dolar 20 liraydı, şimdi 33 liralara geldi. Geldiğinde enflasyon yüzde 30'lardaydı, şimdi yüzde 75'lerde." ifadelerini kullandı.

TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarına da değinen Emir, sözlerini, "Türkiye, pandemi döneminden beri böylesine ağır bir işsizliği yaşamadı." diye tamamladı.