AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borcu belediyeyi sıkıştırmak anlamına gelmez

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin toplam bütçesinin 500 milyar lirayken, SGK borcunun 2024 için 3 milyar 250 milyon lira olduğunu belirterek, "Bu 500 milyarlık bütçeden 3 milyar liralık borcu ödemek, belediyeyi sıkıştırmak anlamına gelmez." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Genel Kuruldaki tüm siyasi partilerin genel görüşme talebinde bulunması ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin TBMM'ye davet edilmesi çağrısında bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın davet edilmesinin çok iyi bir girişim olduğunu ama yeterli olmadığını savunan Özdağ, "'Türkiye Büyük Millet Meclisi mazlum insanların yanındadır, mağdur insanların yanındadır ve aynı zamanda, zalime başkaldıran bir duruş sergilemektedir, direnç göstermektedir burada' diyerek bir meydan okuyabiliriz." diye konuştu.

Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin "Davet ederseniz koşarak gelirim" dediğini aktardı.

"Türk medyası, mazlum Filistin halkının sesini duyurmayı sürdürmeye devam edecektir"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ise sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin yarın Genel Kurulda görüşüleceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada kanun teklifine ilişkin "Meclis tatile girmeden Genel Kurula sunacak, taşkınlıklara prim vermeyecek, yasalaştırıp sokaklarımızı güvenli hale getireceğiz" sözlerini hatırlattı.

Kavuncu, "Burada bir inadı gördük. Halbuki 'Bir şey çıkmasın' demiyor kimse fakat nasıl çözüleceğine dair ciddi soru işaretleri var. Önümüzdeki döneme sarkıtılsaydı, iki üç ay ülkeye hiçbir şey kaybettirmez. Bu inat niye, bunu anlamış değilim." ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç da İsrail polisinin Mescid-i Aksa önünde TRT Haber ekibine saldırısını kınayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti. Kılıç, basın mensuplarına yapılan bu alçak saldırının İsrail yönetiminin barbarlığını bir kez daha gözler önüne serdiğini dile getirerek, "Bu, insanlıktan nasibini almamış katil sürüsünün tüm baskılarına ve şiddetine rağmen başta TRT ve Anadolu Ajansı olmak üzere Türk medyası, mazlum Filistin halkının sesini duyurmayı sürdürmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in, "F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz." sözünün tam bir aymazlık olduğunu ifade eden Kılıç, "Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik tacizkar, tahripkar ve tehditvari siyasetinde herhangi bir azalma yoktur. Yunanistan'ın ülkesinin kara sularını genişletmeye devam etme niyetini telaffuz etmesi küstahlıktır, ateşle oynamaktır." görüşünü paylaştı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Nobel Ödülü almış 69 ismin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest kalmasını ve müzakerelerin tekrar başlatılmasını isteyen bir mektup gönderdiğini anlatarak, "Bu mektupta dile getirilenleri biz de savunuyoruz; Kürt meselesinin demokratik çözümü için, tüm sorunlarımızdan kurtulmanın belki de en önemli adımının atılması için müzakere sürecinin bir an önce başlatılmasını istiyoruz." dedi.

"CHP'li belediyelerin borcu 70 milyar lira"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yap-işlet-devret modelleriyle yapılan köprü ve otoyolları eleştirerek, kamu görevi yapmaya giden araçlardan bile geçiş ücreti alındığını savundu.

"Her bir yasada akıllarına CHP'li belediyeleri sıkıştırmak, bütçe yükü yüklemek geliyor." diyen Emir, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın belediye borçlarını kaynağından kesmesi yetmeyecek. Bir planın daha içinde olduklarını anlıyoruz. Belediye iştiraklerinin de borçlarını kaynağından kesme yoluna gitmeyi düşünüyorlar. Bunu düşünmesinler, onlar belediyelerin nasıl daha iyi hizmet edebileceğiyle, onunla uğraşsınlar." ifadelerini kullandı.

SGK'nin olağanüstü bir borcu olduğunu söyleyen Emir, "540 milyar liralık batak borcu var ve bu borçların hangi şirketlere ait olduğunu söylemiyorlar, 4 yıldır bunlar açıklanmıyor, önce onu açıklayın." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Emir, "CHP'li belediyelerin borcu 70 milyar lira, akılları fikirleri onun üzerinden bizim belediyelerimizi sıkıştırmak. Eğer paraya ihtiyaçları varsa gidecekleri yer belli. Sadece kur korumalı mevduat için ödenen para 1,2 trilyon." diye konuştu.

"Sporcusunun örtüsünü şapka altına saklayan Fransa, ahlaksızlık geçidine karşı hiçbir önlem almadı"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine ilişkin, "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, ne yazık ki sporun tarihi ve kültürel zenginlikleri yerine her türlü sapkınlığın sunumuna, LBGTİ rezaletinin sergilendiği törenle bir açılış yapıldı. Kirli ideolojilerin ve sapkın fikirlerin normalleştirilmeye çalışıldığı bu açılış, sporun bizlere vermesi gereken birleştirici gücün değil ahlaksızlıkların dünyaya aşılanmaya çalışıldığı bir sirk görüntüsünden öteye gidemedi. Ne yazık ki inancından dolayı başını örten sporcunun örtüsünü şapka altına saklamak zorunda bırakan Fransa bu ahlaksızlık geçidine izin vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, bu sapkın zihniyetlerin her zaman karşısında olacaklarını vurguladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Usta, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşma yapmasına ilişkin, "Katil İsrail'in katil Başbakanı ABD Kongresinde alkışlanırken İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucunda önceki gün de 10 Filistinli masum şehit oldu. İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de 17 yaşındaki Muhammed Esad, açlıktan hayatını kaybetti. Gazze'de açlıktan ölen sivillerin sayısı 46'ya yükseldi." ifadelerini kullandı.

Usta, çözüm sürecini kimin nasıl bitirdiğini tüm kamuoyunun yaşayarak gördüğünü dile getirdi.

Belediyelerin SGK'ye olan prim borçlarına ilişkin eleştirilere de yanıt veren Usta, şunları kaydetti:

"Sigorta primlerinin ödenmesiyle ilgili yapılan çağrıdan rahatsız olunduğunu bir kere daha görüyoruz. Bu sigorta prim borçlarının ödenmesiyle ilgili atılan adımdan neden rahatsız olundu? Belediyeleri sıkıştırarak bütçelerinin kısıtlanmaya çalışıldığını iddia ediyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin toplam bütçesi 500 milyar liranın üzerinde. SGK borcu 2024 için 3 milyar 250 milyon lira. Bu 500 milyarlık bütçeden 3 milyar liralık borcu ödemek, belediyeyi sıkıştırmak anlamına gelmez. Bu SGK için önemli bir miktardır. Bunun ödenmesini uzlaşmacı bir yaklaşımla sağlamak için yapılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de başvurusunu yapmış bu ödemeyle ilgili girişimini başlatmıştır. Bu yapıcı tutumdan dolayı da teşekkür ediyoruz."

Konuşmaların ardından Türkiye ile Somali arasındaki savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde TSK unsurlarının Somali'nin deniz yetki alanları dahil olmak üzere iki ülke tarafından müştereken belirlenecek bölgelerinde 2 yıl süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmelerine geçildi.