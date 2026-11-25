AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Başörtüsü zulmü bir şiddet türüdür. Biz bunu elhamdülillah 'Kadına şiddete sıfır tolerans' mantığıyla tarihin çöp sepetine attık, jakoben, faşizan yaklaşımları tarihin derinliklerine ilettik." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, fon soruşturması ile Hayati Yazıcı'nın, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği görevlerinden istifa etmesine ilişkin değerlendirme ve eleştirilerde bulunarak, fon soruşturması kapsamında listenin açıklanmasını istedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, fon soruşturmasına değinerek, "Bu parlamentoda ya da bizi seyreden bir Allah'ın kulu, bu soruşturmaların son derece objektif, titiz, dikkatli ilerleyeceğine inanıyor mu? Bunu şahıslardan, Adalet Bakanı'ndan, Cumhurbaşkanı'ndan, başsavcılardan bağımsız söylüyorum. Bu, bugünün hadisesi değil, 24 yılın sonunda inşa ettikleri siyasi ahlakın sonucu." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi. Geçmişteki helikopter kazalarında toplam 29 askerin şehit olduğunu ifade eden Sarı, helikopter kazalarının önlenmesine ilişkin acil tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarı, şöyle konuştu:

"Genel Başkanımızın da söylediği gibi, biz, İstanbul Sözleşmesinin parlamentodan yeniden geçirilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Ayrıca 6284 sayılı Kanun eksiksiz uygulanmalı, şüpheli kadın ölümleri aydınlatılmalıdır. Katledilen bütün kadınları saygıyla anıyor, kadınların eşit, özgür, güvenli ve şiddetsiz bir yaşam sürmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

"Şiddet aynı zamanda bir zayıflıktır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in doğumunun 109. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Akçay, "Başbuğ Türkeş'i anmak ve onu anlamak, davasına sadakatle sahip çıkmak, Türk milletinin birliğini korumak ve Türkiye'yi geleceğin lider ülkesi yapmak için çalışmaktır." ifadelerini kullandı.

Akçay, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin, "Kadına yönelik şiddet, insan onurunu ayaklar altına alan bir vahşet, toplumsal vicdanı hançerleyen bir insanlık suçudur. Bu topraklarda kadına şiddet ne gelenekle, ne kültürle ne de hiçbir gerekçeyle bağdaşmaz. Şiddet aynı zamanda bir zayıflıktır. MHP olarak kadını ailenin, milletin ve medeniyetimizin temel direği olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, kadına yönelik şiddete dikkati çekerek, "Kadınlar korunmuyor. Bunu görmek gerekiyor." dedi.

"Kadınların hayatın her alanında şiddete maruz kaldığını" öne süren Koçyiğit, "Sadece yasa çıkarmak buna çözüm değil. Üstelik bu ülkede var olan yasalar da uygulanmıyor. Bir gecede İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçildi. 6284 sayılı yasa etkin uygulanmıyor." ifadelerini kullandı.

Koçyiğit, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

"Kadına yönelik şiddet siyasidir"

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek, benzer kazaların arttığını, kazaların araştırılması gerektiğini söyledi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Emir, şunları kaydetti:

"Meselenin teşhisini doğru koymak gerekiyor, kadına yönelik şiddet siyasidir ve altındaki siyasi saikleri, özellikle siyasi iktidarın kadına bakışını düzeltmesi ve bu anlayışın artık mutlak eşitlik temelinde tekrar tanımlanması gerekir. Bunu yapmadığınız sürece kadına yönelik şiddet giderek artar ve siyasi iktidar da bunları önlemekte çaresiz kalır."

Emir, fon soruşturması kapsamında listenin açıklanması gerektiğini ifade etti.

"Açıklayın, elinizi tutan mı var?"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle yeni görevlerine atanan valileri tebrik etti.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne değinen Akbaşoğlu, son 24 yılda kadınlar için hayata geçirilen proje, hizmet ve çalışmaları aktardı.

Kadına yönelik şiddeti "vicdansızlık, insafsızlık ve insanlıktan nasibini almamışlık" şeklinde nitelendiren Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şiddet sadece kadına el kaldırmak, ona vurmak, fiili müdahalede bulunmak değildir. Şiddetin görüneni olduğu gibi çok daha sinsi, çoğu zaman fark edilmeyen, sessizce hayatları karartan biçimleri de vardır. Mesela bir kadını sırf cinsiyeti, kıyafeti nedeniyle ayrımcılığa maruz bırakmak, onu hor görmek, aşağılamak, iradesini yok saymak bir şiddet türüdür. Başörtüsü zulmü bir şiddet türüdür. Biz bunu elhamdülillah 'Kadına şiddete sıfır tolerans' mantığıyla tarihin çöp sepetine attık, jakoben, faşizan yaklaşımları tarihin derinliklerine ilettik."

Fon soruşturması kapsamında listenin açıklamasına ilişkin tartışmalara değinen Akbaşoğlu, "Siz muhalefet olarak 'Pazartesi gününe kadar açıklayın, yoksa biz açıklayacağız' dediniz. Kaç pazartesi geçti, açıklamadınız. Açıklayın, elinizi tutan mı var?" diye konuştu.