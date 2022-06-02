TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "2022 yılının ilk 5 ayının tamamında en yüksek aylık ihracat değerlerine ulaşarak ilk 5 ayda Türkiye, rekor kırmış oldu." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti adına bir konuşma yapan Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü olduğunu anımsatarak, Adana ve Kozan halkını kutladı.

Çulhaoğlu, 2022 yılı buğday alım fiyatlarının henüz açıklanmadığını dile getirerek, Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat taban fiyatlarını açıklamakta gecikmesi sebebiyle çiftçinin, tüccarın verdiği fiyata mahkum edildiğini öne sürdü.

Tarımda kendine yetebilen ve ihracat yapabilen bir ülkeyken hükümetin kırsal kalkınmayı desteklememesi nedeniyle çiftçinin üretemez duruma geldiğini iddia eden Çulhaoğlu, "Çiftçi desteklenmezse üretim olmayacaktır. Hükümeti, çiftçiyi daha fazla mağdur etmeden ivedilikle hububat taban fiyatlarını açıklamaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Hükümetin izlediği yanlış, plansız ekonomi programıyla milletin enflasyon karşısında ezildiğini, halkın yoksulluğa mahkum edildiğini savunan Çulhaoğlu, "beceriksiz ekonomi yönetimin" faturasının, millete zam olarak çıktığını öne sürdü.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır sebze halinde, 2 yılda 218 iş yerinden 148'inin kapatıldığını ifade ederek, insanların çalıştığı halde para kazanamadığını, geçim sıkıntısı yaşadığını savundu.

"Açlığın sebebi, Erdoğan'ın ekonomik modeli"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, milletin açlık içinde olduğunu iddia ederek, "Bu açlığın sebebi Erdoğan'ın ekonomik modeli." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, doların düşeceği sözünü verdiğini ancak eylülde 8 lira 30 kuruş olan doların bugün 16 lira 45 kuruşa çıktığını belirtti. Özkoç, enflasyonun eylülde yüzde 19'ken bugün TÜİK'e göre yüzde 70, bağımsız bilim insanlarına göre yüzde 157 olduğunu iddia etti.

TÜİK'in yarın mayıs ayı enflasyonunu büyük ihtimalle yüzde 80 civarında açıklayacağını savunan Özkoç, Erdoğan'ın "işsizlik azalacak" da dediğini ancak onun da yüzde 23'e dayandığını öne sürdü.

Dış ticaret ve cari açığın da arttığını ifade eden Özkoç, "Dış ticaret açığı yılın ilk 5 ayında yüzde 136 artmış durumda. Erdoğan'ın dehasına teslim olmuş bir ekonomi. 'Biz geleceğiz, demokrasi ve özgürlüğü getireceğiz' diyordu. Türkiye'de demokrasi ve özgürlük kalmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Özkoç, hukuk ve adaletin olduğu bir ülkede yatırım, üretim, refah olacağını, insanların geleceğe umutla bakacağını dile getirdi.

"İhracat mayısta 19 milyar dolara ulaştı"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bugün Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 200 civarında fabrikanın üretim yapacağı Marmara OSB'de, fabrika temellerinin yılın ikinci yarısı atılacağı haberini aldıklarını söyledi.

Ünal, yatırımların bitmesi ile yaklaşık 2 milyar dolarlık yıllık ihracata ulaşılmasının hedeflendiğini ve 30 bin kişiye iş kapısı açılacağını kaydetti.

Mayısta gerçekleşen ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaştığı haberini de bugün aldıklarını vurgulayan Ünal, şöyle konuştu:

"Bu tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatını oluşturuyor. 2022 yılının ilk 5 ayının tamamında en yüksek aylık ihracat değerlerine ulaşarak ilk 5 ayda Türkiye, rekor kırmış oldu. Daha çok gelişmenin ve üretimin olacağı bir Türkiye öncelikli hedefimiz.

Yine bugün, 'maviye, maviye çalar gözlerin, yangın mavisine rüzgarda asi' diyen, duygu dünyamıza tercüman olan, büyük anlamlar katan ve edebiyatımızın önemli isimlerinden olan Ahmet Arif'i de vefatının yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyorum."