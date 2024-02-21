TBMM Genel Kurulu, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup önerilerini kabul etmedi - Son Dakika
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Politika

TBMM Genel Kurulu, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup önerilerini kabul etmedi

TBMM Genel Kurulu, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup önerilerini kabul etmedi

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Sağlıkla ilgili uluslararası anlaşmaların kabul edilmesi halinde Genel Kurul yarın toplanmayacak.

21.02.2024 19:31  Güncelleme: 19:33
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TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Saadet Partisinin "kamuda tasarruf"; İYİ Parti'nin "su kaynakları"; DEM Parti'nin "anadil" ile CHP'nin "emekliler" ile ilgili araştırma komisyonu kurulmasına dair önergelerinin bugün ele alınması önerileri ayrı ayrı görüşüldü. Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda öneriler kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra AK Parti Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi ele alındı.

Kabul edilen öneriyle, Türkiye ile Azerbaycan arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ile Katar arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, gündemin ön sıralarına alındı.

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile gündemin ön sırasına alınan iki uluslararası anlaşmanın kabul edilmesi halinde TBMM Genel Kurulu yarın toplanmayacak.

Genel Kurulda, AK Parti'nin grup önerisinin ardından, sağlık alanında düzenlemeler içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup önerilerini kabul etmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup önerilerini kabul etmedi - Son Dakika
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