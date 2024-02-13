TBMM Genel Kurulu, İliç\'teki maden kazası nedeniyle kapanarak gündemdeki kanun teklifini görüşemedi

TBMM Genel Kurulu, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması nedeniyle Danışma Kurulu kararıyla gündemindeki Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçmeden kapandı.
Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin önerilerine geçildi.
Saadet Partisinin "Filistin", İYİ Partinin "narenciye üreticilerinin sorunları", DEM Parti'nin "yerel yönetimler" ve CHP'nin "bireysel silahlanmaya" dair araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına dair önerileri kabul edilmedi.
AK Parti'nin Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.
Kabul edilen öneriye göre, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin birinci sırasına, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ikinci sırasında alındı.
Muhalefet partilerinin grup başkanvekilleri, Erzincan'ın İliç ilçesindeki toprak kaymasıyla bir felaket yaşandığını belirterek, Genel Kurulun çalışmasına ara vermesi yönünde taleplerini iletti.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in, gruplarla görüşülerek bunun değerlendirilebileceğini belirtmesi üzerine Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder birleşime ara verdi.
Aranın ardından TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, İliç'te yaşananların bir felaket olduğunu ifade ederek, "Bütün siyasi parti temsilcileriyle bir istişare yaptık. Bütün siyasi partilerle bölgeye gerek heyet gönderme gerekse yapılabilecekler konusunda seferber olma anlamında bir mutabakat oluştu." dedi.
AK Parti Grup Başkanı Güler ve grup başkanvekilleri, İliç'teki toprak kaymasına ilişkin üzüntülerini ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti.
Daha sonra Danışma Kurulunun, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması nedeniyle kanun teklifi görüşmelerine geçilmeden Genel Kurulun kapanmasına dair önerisi kabul edildi.
Önerinin kabul edilmesiyle Meclis Başkanvekili Önder, alınan karar gereğince birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
Milli Savunma Bakanlığı, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucu yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, ''Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş'' dedi.
Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Akören beldesi girişinde ünlü bir restoran zincirinin asma tavanı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Tavan parçalarının altında kalan 11 kişi yaralandı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, hayati bir uyarıda bulundu. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını söyleyen Pampal, ''Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.'' dedi.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın vefatı sonrası geçmiş senelerdeki bir röportajında, "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Öldükten sonra beni yaksınlar." ifadeleri akıllara geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasından AK Parti'nin İBB Başkan adayı ve dönemin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u sorumlu tuttu. Karabat, Murat Kurum'un bakan olduğu 2019 yılında maden kapasitesinin artırılmasının onaylandığını ifade ederek, "O gün Bakanlık koltuğunda oturan Sayın Kurum görevini yapsaydı bugün bu facia yaşanmayacaktı" dedi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından siyanür ve kimyasal malzemelerin Fırat Nehri'ne sızacağı endişesi oluştu. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
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