TBMM Genel Kurulu, İliç'teki maden kazası nedeniyle kapanarak gündemdeki kanun teklifini görüşemedi - Son Dakika
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Politika

TBMM Genel Kurulu, İliç'teki maden kazası nedeniyle kapanarak gündemdeki kanun teklifini görüşemedi

TBMM Genel Kurulu, İliç\'teki maden kazası nedeniyle kapanarak gündemdeki kanun teklifini görüşemedi

TBMM Genel Kurulu, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması nedeniyle Danışma Kurulu kararıyla gündemindeki Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçmeden kapandı. Muhalefet partilerinin grup başkanvekilleri, yaşanan felaket nedeniyle çalışmaya ara verilmesi taleplerini iletti. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, bütün siyasi partilerle yapılan istişare sonucunda bölgeye heyet gönderme ve yardım konusunda mutabakat sağlandığını belirtti. Genel Kurulun kapanmasıyla birleşim yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapandı.

13.02.2024 22:25  Güncelleme: 22:26
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TBMM Genel Kurulu, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması nedeniyle Danışma Kurulu kararıyla gündemindeki Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçmeden kapandı.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin önerilerine geçildi.

Saadet Partisinin "Filistin", İYİ Partinin "narenciye üreticilerinin sorunları", DEM Parti'nin "yerel yönetimler" ve CHP'nin "bireysel silahlanmaya" dair araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına dair önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.

Kabul edilen öneriye göre, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin birinci sırasına, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ikinci sırasında alındı.

Muhalefet partilerinin grup başkanvekilleri, Erzincan'ın İliç ilçesindeki toprak kaymasıyla bir felaket yaşandığını belirterek, Genel Kurulun çalışmasına ara vermesi yönünde taleplerini iletti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in, gruplarla görüşülerek bunun değerlendirilebileceğini belirtmesi üzerine Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder birleşime ara verdi.

Aranın ardından TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, İliç'te yaşananların bir felaket olduğunu ifade ederek, "Bütün siyasi parti temsilcileriyle bir istişare yaptık. Bütün siyasi partilerle bölgeye gerek heyet gönderme gerekse yapılabilecekler konusunda seferber olma anlamında bir mutabakat oluştu." dedi.

AK Parti Grup Başkanı Güler ve grup başkanvekilleri, İliç'teki toprak kaymasına ilişkin üzüntülerini ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Daha sonra Danışma Kurulunun, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması nedeniyle kanun teklifi görüşmelerine geçilmeden Genel Kurulun kapanmasına dair önerisi kabul edildi.

Önerinin kabul edilmesiyle Meclis Başkanvekili Önder, alınan karar gereğince birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA

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Sırrı Süreyya Önder, Erzincan, Maden, Politika, Güncel, Son Dakika

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