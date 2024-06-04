TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti ve AK Parti Milletvekilleri Arasında Arbede - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti ve AK Parti Milletvekilleri Arasında Arbede

TBMM Genel Kurulu\'nda DEM Parti ve AK Parti Milletvekilleri Arasında Arbede

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti milletvekilleri ile AK Parti milletvekilleri arasında kürsü eylemi nedeniyle arbede yaşandı. Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, DEM Parti milletvekillerinin kürsü eylemini protesto etmek için birleşimi kapattı. AK Parti milletvekilleri, DEM Parti'li milletvekillerinin taşıdığı dövizleri yırttı. Tartışma, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve diğer siyasi partilere mensup milletvekillerinin araya girmesiyle sona erdi.

04.06.2024 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda kürsü eylemi yapan DEM Parti milletvekilleri ile AK Parti milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Genel Kurulda DEM Parti milletvekillerinin, Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınmasını protesto için gerçekleştirdiği kürsü eylemi sırasında birleşimi açtı.

Karaca, eylemi sürdüren milletvekillerini uyardı. DEM Parti milletvekillerinin kürsüyü terk etmemesi üzerine Karaca, gürültü ve kavga nedeniyle çalışmalara devam edilmeyeceğini belirterek alınan karar gereği birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Birleşimin kapanmasının ardından DEM Parti'li milletvekilleri "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları attı. Kürsü işgali ve sloganların sürmesi üzerine AK Parti milletvekilleri ayağa kalkarak, "Kahrolsun PKK, Meclis'te terörist istemiyoruz" şeklinde bağırdı. Genel Kurul salonunda AK Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında arbede yaşandı. AK Parti milletvekilleri, DEM Parti'li milletvekillerinin taşıdığı dövizleri yırttı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile diğer siyasi partilere mensup milletvekillerinin araya girmesiyle tartışma sona erdi.

Kaynak: AA

Gülizar Biçer Karaca, Tbmm Genel Kurulu, Abdullah Güler, DEM Parti, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti ve AK Parti Milletvekilleri Arasında Arbede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:04 Meclis’te kayyum protestosu AK Partili ve DEM’li vekiller birbirine girdi Meclis'te kayyum protestosu! AK Partili ve DEM'li vekiller birbirine girdi
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu
18:58 Cumhurbaşkanlığı’ndan AYM’nin iptal kararlarına ilk tepki Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM'nin iptal kararlarına ilk tepki
18:34 AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız
18:34 Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran’da yatırılacak Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran'da yatırılacak
20:58 EURO 2024 öncesi ciddi prova İşte İtalya-Türkiye maçının ilk 11’leri EURO 2024 öncesi ciddi prova! İşte İtalya-Türkiye maçının ilk 11'leri
20:46 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi çıkışı: Aday olsa da olmasa da ibra etmeyeceğiz Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi çıkışı: Aday olsa da olmasa da ibra etmeyeceğiz
19:54 Az daha kariyeri bitiyormuş Mbappe’den çok konuşulacak itiraf Az daha kariyeri bitiyormuş! Mbappe'den çok konuşulacak itiraf
19:08 Teknik değil, sportif direktör buldular Eski Galatasaraylı Beşiktaş’a geliyor Teknik değil, sportif direktör buldular! Eski Galatasaraylı Beşiktaş'a geliyor
18:30 Veda ederken “Tutunacak dalım yok“ demişti Okan Buruk’tan Erden Timur paylaşımı Veda ederken "Tutunacak dalım yok" demişti! Okan Buruk'tan Erden Timur paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 21:15:46. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti ve AK Parti Milletvekilleri Arasında Arbede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement