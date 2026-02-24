TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Konular

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumu ocaklarında yaşanan sorunlara değindi.

Kentte Türkiye Taşkömürü Kurumunun 14 bin norm kadrosu bulunmasına rağmen bunun yarısı kadar işçinin çalıştığını belirten Aksakal, norm kadro sayısı kadar personel istihdam edilmesini istedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ'da çeşitli hastanelerdeki bazı alanlarda doktor bulunmadığını söyledi.

Şehirdeki çok sayıda yolun söz verilmesine rağmen tamamlanmadığını ileri süren Aygun, Tekirdağ için verilen sözlerin tutulmasını ve kentte istihdam alanları oluşturulmasını istedi.

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Ardahan'ın kurtuluşunun, topyekun bir milletin zaferi olduğunu dile getirdi.

Son 24 yılda Ardahan'a eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma kadar her alanda yaklaşık 35 milyar liralık yatırım yapıldığını aktaran Koç, Ardahan'ın kalkınmanın, yatırımların ve bölgesel güçlenmenin stratejik merkezi haline geldiğini söyledi.

Öte yandan yerinden söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, "Millete layık olamayanlar anlamını bilmedikleri halde Zülfü Livaneli gibi 'ey laiklik' diyor ama 'Kabe'de hacılar hu der Allah' ilahisini söyleyen Sayın Celal Karatüre'yi hakir görüyorlar." ifadesini kullandı.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar'ın, Şanlıurfa'ya hızlı tren yapılmasına yönelik söz verildiğini belirtmesi üzerine TBMM Başkanvekili Bozdağ, "Şanlıurfa milletvekili olarak şunu ifade edeyim: hızlı tren yapım ihalesi bu yıl sonuna doğru yapılacaktır. Şu anda projesi tamamlanmış, diğer hazırlıkları devam ediyor. Yıl bitmeden ihale yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur ülkemiz ve Urfa'mız için." diye konuştu.