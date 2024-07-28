TBMM Genel Kurulu'nda sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmelerinde tansiyon yükseldi - Son Dakika
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Politika

TBMM Genel Kurulu'nda sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmelerinde tansiyon yükseldi

TBMM Genel Kurulu'nda Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu'nun konuşmasıyla birlikte iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi. Tartışmanın büyümesi üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma ara verdi ve Yenişehirlioğlu'nun kürsüden inmesinin ardından milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

28.07.2024 22:36
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TBMM Genel Kurulu'nda sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri sırasında tansiyon yükseldi.

Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu'nun konuşmasının ardından iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi. Yenişehirlioğlu'nun konuşması esnasında muhalefet milletvekillerini işaret etmesinin ardından muhalefet vekilleri masalara vurarak tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi nedeniyle Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma 15 dakika ara verdi. Yenişehirlioğlu'nun kürsüden inmesinin ardından milletvekilleri arasında arbede yaşandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu'nda sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmelerinde tansiyon yükseldi - Son Dakika

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