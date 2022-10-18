TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Erdoğmuş, Amasra'daki maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve tüm ülkeye başsağlığı diledi.

"Eğer bir acı hissediyorsanız siz canlısınız. Eğer başkasının acısını hissediyorsanız siz insansınız." sözünü aktaran Erdoğmuş, tüm ülkenin Amasra'daki kaza sonrası acıda ortaklaştığını söyledi.

Siyasi partilerin programlarını iptal ettiklerini ve acı içerisinde Amasra'ya koştuklarını dile getiren Erdoğmuş, "Elbette ki bu facianın öncesinin ve sonrasının sorumluluk, hukuk ve hak açısından aydınlanması konusunda herkes hassasiyetini gösterecek. Gelin görün ki acılar henüz taze. Şu anda hep beraber o acının da müştereği olma konusunda aynı paydada buluşmuş bulunuyoruz." diye konuştu.

Amasra'daki kaza hakkında TBMM'yi yürütme adına bilgilendirmek üzere sözü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e veren Erdoğmuş, talep etmeleri halinde grubu bulunan siyasi partilere 10'ar, grubu bulunmayan partilere ise 5'er dakika konuşma süresi tanınacağını bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda, Bakan Dönmez'in konuşmasının başında HDP milletvekilleri ayağa kalkarak, "Sorumlu bakanlar istifa etsin", "Kaza değil, cinayet", "Kader planı değil, olursa olsun planı" yazılı dövizler açtı.