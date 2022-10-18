TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Genel Kurulu toplandı

18.10.2022 15:38
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Erdoğmuş, Amasra'daki maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve tüm ülkeye başsağlığı diledi.

"Eğer bir acı hissediyorsanız siz canlısınız. Eğer başkasının acısını hissediyorsanız siz insansınız." sözünü aktaran Erdoğmuş, tüm ülkenin Amasra'daki kaza sonrası acıda ortaklaştığını söyledi.

Siyasi partilerin programlarını iptal ettiklerini ve acı içerisinde Amasra'ya koştuklarını dile getiren Erdoğmuş, "Elbette ki bu facianın öncesinin ve sonrasının sorumluluk, hukuk ve hak açısından aydınlanması konusunda herkes hassasiyetini gösterecek. Gelin görün ki acılar henüz taze. Şu anda hep beraber o acının da müştereği olma konusunda aynı paydada buluşmuş bulunuyoruz." diye konuştu.

Amasra'daki kaza hakkında TBMM'yi yürütme adına bilgilendirmek üzere sözü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e veren Erdoğmuş, talep etmeleri halinde grubu bulunan siyasi partilere 10'ar, grubu bulunmayan partilere ise 5'er dakika konuşma süresi tanınacağını bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda, Bakan Dönmez'in konuşmasının başında HDP milletvekilleri ayağa kalkarak, "Sorumlu bakanlar istifa etsin", "Kaza değil, cinayet", "Kader planı değil, olursa olsun planı" yazılı dövizler açtı.

YORUMLAR
500
Bartın gündem haberi: Bartın Valisi Arslan'dan hayatını kaybeden madencilerin evine taziye ziyareti Bartın gündem haberi: Bartın Valisi Arslan'dan hayatını kaybeden madencilerin evine taziye ziyareti TBMM Genel Kurulu TBMM Genel Kurulu Ahmet Akın: 'Ak Parti Milletvekillerine Soruyorum, Siz Bu Şartlarda Kendi Evlatlarınızı O Madene İndirir Miydiniz? Ahmet Akın: 'Ak Parti Milletvekillerine Soruyorum, Siz Bu Şartlarda Kendi Evlatlarınızı O Madene İndirir Miydiniz?
Kaynak: AA

Nimetullah Erdoğmuş, Amasra, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:14 Rusya lideri Putin'in nükleer silah restine NATO'dan tehdit gibi cevap: Ciddi sonuçları olur
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
20:21 Çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
20:10 Ekipler "Bir kişi toprak altında kaldı" ihbarıyla seferber oldu! Gerçek çok başka çıktı
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 00:25:13. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement