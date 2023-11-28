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TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Gündem dışı sözlerde AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

TBMM Genel Kurulu toplandı
28.11.2023 - 16:13,  Güncelleme: 16:34
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Bozdağ, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal arasında gerginlik yaşandı.

"KEŞKE SESİNİZİ SEÇİM ÖNCESİ PKK TERÖR ÖRGÜTÜ, KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLERKEN DE ÇIKARSAYDINIZ"

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, yerel yönetim değerlendirmeleri konusundaki konuşmasında, CHP'li belediyeleri eleştirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın verdiği sözleri yerine getirmediğini ifade eden Gökçek, ülke genelinde belediyeler içinde en pahalı su ve en pahalı otobüs biletinin Ankara'da satıldığını ileri sürdü. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Gökçek'in CHP'li belediyeler hakkında sözlerine tepki gösterdi. Bunun üzerine Gökçek, "Keşke şu sesinizi, seçim öncesi PKK terör örgütü Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklerken de çıkarsaydınız" sözleriyle Tanal'a karşılık verdi.

"ANKARA'YI PARSEL PARSEL SATAN JELİBONCULARIN BU KÜRSÜYE ÇIKIP CHP BELEDİYELERİNİ ELEŞTİRMEYE HAKKI YOK"

Daha sonra söz alan, CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, "Ankara'yı parsel parsel satan jeliboncuların bu kürsüye çıkıp CHP belediyelerini eleştirmeye hakkı yok. Çözüm süreci adı altında PKK'lı teröristleri Habur'da davulla zurnayla karşılayan, çadır mahkemelerinde beraat ettirenlerin 'PKK terör örgütü Kılıçdaroğlu'nu destekledi' diyecek yüzleri yok. Biz teflon gibiyiz. İsteseniz de terör bize yapışmaz. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Dün de bugün de yarın da her zaman yaşadığımız müddetçe bütün terör örgütlerinin karşısında olacağız. Terörle ilişkili birilerini görmek istiyorsanız dönüp önce aynaya bakacaksınız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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