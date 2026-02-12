TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Politika

TBMM Genel Kurulu toplandı

12.02.2026 15:07
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Buldan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, bir ülkenin büyüklüğünün en kırılgan vatandaşına sunduğu koruma kapasitesiyle ölçülebileceğini belirtti. Birtakım somut ve yapısal adımların atılmasının zamanının geldiğini söyleyen Yontar, "DMD ve SMA için ulusal erken tanı ve tarama programları güçlendirilmelidir. Etkinliği kanıtlanmış tedavilere erişim gecikmeksizin sosyal güvenlik kapsamına alınmalıdır." dedi.

Yontar, yerli gen tedavisi ve ileri biyoteknolojik yatırımların stratejik sanayi politikası haline getirilmesini ve ailelere sürdürülebilir ekonomik ve psikososyal destek sağlanmasını da istedi.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van'a yapılan kamu yatırımlarının sahadaki somut karşılığının şehrin her köşesindeki şantiyelerde görülebileceğini belirtti.

Van için daha iyisini hedeflemeyi esas aldıklarını dile getiren Türkmenoğlu, "Van, daha modern olmalıdır, daha fazla istihdam oluşturmalıdır, bölgesel ticaretin ve enerjinin eğitim merkezi olmalıdır. Bu kararlılıkla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Van'ı ön sıralara taşıyacağız." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Afyonkarahisar'daki çiftçilerin büyük çoğunluğunun 40 yaş üzerinde olduğunu, genç nüfusun köyünü terk ettiğini dile getirdi.

2024'te yapılan bir çalışmaya göre, Afyonkarahisar'ın tarımda, Türkiye sıralamasında 8'inci, Ege Bölgesi sıralamasında birinci olduğunu kaydeden Olgun, "Ancak koşullar bu şekilde devam ederse, genç nüfusumuz kırsala yönlendirilip tarımsal iş gücüne katılmazsa 10 yıl sonra tarlalarımızı ekip içecek insan bulmamız mümkün olmayacak." ifadesini kullandı.???????

Kaynak: AA

