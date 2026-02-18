TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
TBMM Genel Kurulu toplandı

18.02.2026 15:19
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, bireysel ve toplumsal şiddetteki artışın tahammülleri aşacak noktaya geldiğini ve herkesin bu konuya duyarlılık göstererek tavır alması gerektiğini söyledi.

"Alarm zillerinin çalması gerekiyor. Çünkü çocuklarımız katlediliyor, geleceğimiz mahvoluyor." ifadesini kullanan Yönter, uyuşturucu, uyarıcı madde, kumar ve bahis gibi dehşet verici sorun alanlarından kaynaklanan suç ve suçluların ülkenin geleceğini de perdelediğini, buna müdahale etmeleri ve önlem almaları gerektiğini belirtti."

MHP olarak "Bireysel ve Toplumsal Şiddetle Mücadele Tespitler, Tedbirler, Teklifler" isimli bir çalışma hazırladıklarını ve bunu kitaplaştırdıklarını aktaran Yönter, şunları söyledi:

"Öfke çağı, akan çocuk kanı bize yakışmıyor, vicdanlarımızı kanatıyor. Bizim medeniyetimizde, geçmişimizde ve geleceğimizde şiddetin izini görmedik, görmek istemiyoruz. 15 yaşındaki çocukların suça sürüklenmesi, suç örgütlerince tetikçi olarak kullanılmaları, 18 yaş altı çocukların katil olması... Empati yapmamız lazım. ya bizim çocuğumuz da suça sürüklenirse? Biz bu duyarlılıkla ikmal ettiğimiz bu çalışmanın, ülkemizdeki farkındalık düzeyinin yükseltilmesine hizmet edeceğine inanıyoruz."

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin'deki sağlık sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde ve eleştirilerde bulundu.

Artvin kent merkezindeki hastanede sadece bir tane kardiyolog bulunduğunu iddia eden Bayraktutan, "Tek bir doktorla bu sağlık hizmetini nereye kadar götürebilirsiniz? Anjiyo ünitesi açıldı ama yeterli doktor yok. Şu an randevu almak isteyene en az bir ay sonrasına randevu veriliyor. İnsanlar başka illere sevk ediliyor, yollarda ölüyor. Doktorun olmadığı, sevklerin yaşandığı bir Artvin gerçeğiyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümünü kutladı, vatan savunmasında şehit olanları rahmetle andı.

Bayburt'ta verilen mücadelenin tarihçiler tarafından "2. Plevne Savunması" şeklinde anıldığını vurgulayan Ateş, şöyle konuştu:

"Bayburt'ta verilen mücadele Anadolu'nun güçlü direnişini temsil etmiştir. KOP Dağı'nda verilen destansı mücadele Anadolu'nun savunma hattının önemli bir dönüm noktası olmuş, Bayburt halkı cephede ve cephe gerisinde gösterdiği fedakarlıkla tarihe ismini altın harflerle yazdırmıştır."

Ateş, Bayburt'taki yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

