TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, Antalya'da staj yaptığı otelin lojmanında hayatını kaybeden Tekirdağ Turizm Otelcilik ve Meslek Lisesi öğrencisi Burak Oğraş'ın ölümüne bazı kesimlerce "intihar" denildiğini aktardı.

Taşcı, "Ölmeden önce kız arkadaşına 'burada sapıkça şeyler oluyor' mesajı attığı telefonu kayıp. 15 yıldır ne dijital izine rastlandı ne fiziki parçası bulunabildi. Epstein dosyalarında Burak'ın sapıkça bir şeyler olduğunu paylaştığı otelin de adı var. 'Burak için adalet' diyerek yargıya müdahale edilmesinin önüne geçelim ve bu dosyayı faili meçhul mezarlığına döndürmeyelim." diye konuştu.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Gaziantep'in pek çok konuda problem yaşadığını, kente sahip çıkılmadığını öne sürdü.

Gaziantep'te kadınların ve gençlerin istihdama katılımının zayıf olduğunu savunan Öztürkmen, "Gaziantep pahalılıkta Türkiye'de bir numara oldu. Nohut dürüm 300 lira olmuş. Vatandaşımız bırakın zengin iftar sofralarını, ailesiyle nohut dürümü yiyemez hale geldi. Gaziantep'in en büyük belalarından biri uyuşturucu. Kenar mahallelerde neredeyse her evde bir uyuşturucu bağımlısı var. Islahiye'de depremzedeler halen konteynerde kalıyor. İktidara göre Gaziantep'te sorun yok. Gaziantep sorunlar şehridir." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye ile kazanan ülkemiz olacak, her bir vatandaşımız olacak"

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Cumhur İttifakı olarak uyum içinde çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecinin devlet ve millet dayanışmasıyla adım adım ilerlediğini belirten Otgöz, "Terörsüz Türkiye ile kazanan ülkemiz olacak, her bir vatandaşımız olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülke olarak gelişmeye ve büyümeye devam edeceklerini dile getiren Otgöz, olmaz denilenleri yaptıklarını, hayal edilemeyen işlere imza attıklarını vurguladı.

Otgöz, Muğla ve 13 ilçesine devasa yatırımlar kazandırdıklarını ifade ederek, "Son dönemde Muğla'da yaklaşık 70 milyar lira tutarında kamu yatırımına imza attık. Muğla'mıza her alanda yeni yatırımlar kazandırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öte yandan Otgöz ile yerlerinden söz alan bazı AK Parti milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.