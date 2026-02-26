TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM Genel Kurulu toplandı

26.02.2026 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, Antalya'da staj yaptığı otelin lojmanında hayatını kaybeden Tekirdağ Turizm Otelcilik ve Meslek Lisesi öğrencisi Burak Oğraş'ın ölümüne bazı kesimlerce "intihar" denildiğini aktardı.

Taşcı, "Ölmeden önce kız arkadaşına 'burada sapıkça şeyler oluyor' mesajı attığı telefonu kayıp. 15 yıldır ne dijital izine rastlandı ne fiziki parçası bulunabildi. Epstein dosyalarında Burak'ın sapıkça bir şeyler olduğunu paylaştığı otelin de adı var. 'Burak için adalet' diyerek yargıya müdahale edilmesinin önüne geçelim ve bu dosyayı faili meçhul mezarlığına döndürmeyelim." diye konuştu.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Gaziantep'in pek çok konuda problem yaşadığını, kente sahip çıkılmadığını öne sürdü.

Gaziantep'te kadınların ve gençlerin istihdama katılımının zayıf olduğunu savunan Öztürkmen, "Gaziantep pahalılıkta Türkiye'de bir numara oldu. Nohut dürüm 300 lira olmuş. Vatandaşımız bırakın zengin iftar sofralarını, ailesiyle nohut dürümü yiyemez hale geldi. Gaziantep'in en büyük belalarından biri uyuşturucu. Kenar mahallelerde neredeyse her evde bir uyuşturucu bağımlısı var. Islahiye'de depremzedeler halen konteynerde kalıyor. İktidara göre Gaziantep'te sorun yok. Gaziantep sorunlar şehridir." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye ile kazanan ülkemiz olacak, her bir vatandaşımız olacak"

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Cumhur İttifakı olarak uyum içinde çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecinin devlet ve millet dayanışmasıyla adım adım ilerlediğini belirten Otgöz, "Terörsüz Türkiye ile kazanan ülkemiz olacak, her bir vatandaşımız olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülke olarak gelişmeye ve büyümeye devam edeceklerini dile getiren Otgöz, olmaz denilenleri yaptıklarını, hayal edilemeyen işlere imza attıklarını vurguladı.

Otgöz, Muğla ve 13 ilçesine devasa yatırımlar kazandırdıklarını ifade ederek, "Son dönemde Muğla'da yaklaşık 70 milyar lira tutarında kamu yatırımına imza attık. Muğla'mıza her alanda yeni yatırımlar kazandırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öte yandan Otgöz ile yerlerinden söz alan bazı AK Parti milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Yerel Haberler, Bekir Bozdağ, Uyuşturucu, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı O görüntülere soruşturma Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Senegal’de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor Senegal'de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı

15:26
MİT ve Emniyet’ten eylem hazırlığındaki DHKP-C’ye ortak operasyon Hain emellerine ulaşamadan yakalandılar
MİT ve Emniyet'ten eylem hazırlığındaki DHKP-C'ye ortak operasyon! Hain emellerine ulaşamadan yakalandılar
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:56
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
13:28
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 15:36:04. #7.11#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.