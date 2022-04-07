TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu toplandı

07.04.2022 15:28
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, birleşimin başında yaptığı konuşmada, BM'nin nisanın ilk haftasını Otizm Farkındalık Haftası olarak ilan ettiğini, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizmle ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla çeşitli etkinlikler yapıldığını söyledi.

Son yıllarda otizm, down sendromu ve diğer gelişimsel bozuklukların yaygınlığının gittikçe arttığına dikkati çeken Bilgiç, bu durumun pek çok ailenin, bireyin yaşamını doğrudan ve olumsuz etkilediğini kaydetti.

Bilgiç, "Bu sebeple ülkemizde gelişim zorlukları olan bütün yurttaşlarımızın insan haklarına uygun kaliteli bir yaşam sürmesi, toplum içinde yerini alması için var gücümüzle çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bilgiç'in konuşmasının ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz "Türkiye'de ulaşım alanında yapılan çalışmalar", AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker "Kocaeli'de tarım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin çiftçiye verdiği destekler" ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı ise "Mersin'in sorunlarına" ilişkin gündem dışı konuşma yaptı.

Meclis Başkanvekili Bilgiç, daha sonra siyasi partilerin grup başkanvekillerine yerinden söz verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, daha önce Merkez Bankasının üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldığını, şimdi de bankanın bağımsız olmasını savunan alt düzeydeki bürokratların görevlerinden alındığını söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "absürt gerekçelerle" hükümlü ve tutuklulara disiplin suçu verildiğini ileri sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise Polis Haftası'nı kutlayarak polislerin çalışma saatlerinin insani koşullara göre ayarlanmasını ve özlük haklarının düzeltilmesini istedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da Polis Haftası dolayısıyla polisleri tebrik etti.

Öte yandan Otizm Farkındalık Haftası nedeniyle bir grup otizmli çocuk, locadan Meclis çalışmalarını izledi.

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Süreyya Sadi Bilgiç, Türkiye, Otizm, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


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