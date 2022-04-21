TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu toplandı

21.04.2022 14:52
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir "Batman'a yapılan yatırımlar", CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız "Turizm Haftası", İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ise "İstanbul'daki imar değişikliğine bağlı olarak deprem ve diğer sorunlar" konusunda gündem dışı konuşma yaptı.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti iktidarının Türkiye'nin bütün şehirlerinde olduğu gibi Batman'da da değişim ve dönüşüme zemin hazırladığını belirtti.

Batman şehir merkezi ve ilçelerini milyarlarca liralık yatırımlarla buluşturduklarını anlatan Özdemir, AK Parti döneminde 810 yatak kapasiteli Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin faaliyete geçtiğini, 500 yataklı Batman Şehir Hastanesinin ise yatırım programına alındığını aktardı.

Batman'da AK Parti döneminde millet bahçesi, Batman stadı, olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti açıldığını aktaran Özdemir, ildeki derslik sayısının Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu ifade etti.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise 15-22 Nisan tarihinin Turizm Haftası olduğunu anımsatarak, turizm sektöründe 1,5 milyon insanın çalıştığını, 5 milyon insanın ise turizmden gelir elde ettiğini söyledi.

Turizm şirketlerinin salgın döneminde zarara uğradığını belirten Yıldız, "Turizm alanında bütün sorunları biliyoruz. Tek tek hazırlığımızı yaptık. Turizmcilere buradan sesleniyorum. İktidara gelir gelmez turizmcilerin bankalardaki borçlarının faizlerini sıfırlayacağız." dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı bir televizyon programında riskli konutlar ve kentsel dönüşüm projelerine ilişkin yaptığı açıklamayı eleştirdi.

Bakan Kurum'un yaptığı açıklamaları inandırıcı bulmadığını ifade eden Nuhoğlu, "İstanbul'da halk için yapılan çok az şey vardır. Kentsel dönüşüm adına yapılanların yüzde 90'dan fazlası ranta dönüktür." iddiasında bulundu.

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AK Parti, Turizm, Batman, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


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