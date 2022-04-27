TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Genel Kurulu toplandı

27.04.2022 14:43
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da gündem dışı söz alan İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, "Aksaray'ın sorunları", CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü", AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu "Osmaniye iline yapılan yatırımlar" hakkında birer konuşma yaptı.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Erel, Aksaray-Ulukışla demir yolu projesinin gerekli para bulunamadığı için hayata geçirilemediğini belirterek, Aksaraylıların, AK Parti'nin vermiş olduğu sözü yerine getirip demir yolu projesinin hayata geçirilmesini beklediğini söyledi.

CHP Muğla Milletvekili Girgin, Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs alanı olduğunu belirterek, "Taksim, işçilere yasaklanamaz." dedi.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yayınladığı verilere göre Osmaniye ilinin 2021 yılı ihracatını yüzde 105 oranında artırarak, 424 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini anlatarak, yeni organize sanayi bölgelerinin kurulmasıyla ülke ekonomisine katkının daha da artacağını söyledi.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, 22 Nisan'da Paris'te Alevi toplumunun yapacağı bir etkinliğe katılmak istediğini ancak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polisler tarafından bir tebligatla uçuşunun engellendiğini iddia ederek, "Tebligatta FETÖ/PDY ile suçlanmaktayım. Bunu kınıyorum. Bu hukuksuzdur, bir hak ihlalidir." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Milletvekili Tutdere sorunları Bakan Kirişçi'ye aktardı Milletvekili Tutdere sorunları Bakan Kirişçi'ye aktardı TBMM yaşlıların sorunlarını araştıracak TBMM yaşlıların sorunlarını araştıracak

Milletvekili, Celal Adan, Osmaniye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


Son Dakika
14:45 Kilosu 300 liradan satılan kuzugöbeği mantarı, köylünün yüzünü güldürdü
14:41 "Ölümümden o sorumludur" deyip intihar etmişti: Aleyna'yı istismar ederek intihara sürükleyen saldırgan müebbet hapis cezası aldı
14:35 Açlık ve yoksulluk sınırı her ay artıyor! Asgari ücretin üç katı olan 17 bin 340 lira yeni yoksulluk sınırı olarak belirlendi
14:31 Enerji şirketi uyardı: Düşük elektrik faturası için hoparlörünüzü, laptopunuzu ve modeminizi fişten çıkartın
14:24 Rusya, İngiliz Avam Kamarası'nın 287 üyesi hakkında yaptırım kararı aldı
14:23 Aşk yaşadıklarını kabul etti mi? İşte Hande Erçel'den Kaan Yıldırım açıklaması!
14:21 Ali Babacan, DEVA Partisi'nin seçimlere kendi adı ve logosuyla gireceğini açıkladı
14:05 Çin'de insana bulaşan ilk H3N8 virüsü vakası tespit edildi: Yüksek ateşle başlıyor
14:02 Eşinin Gezi Davası paylaşımları sebebiyle görevinden alınan Vali Funda Kocabıyık'ın bu görüntüleri tekrar hatırlandı
13:54 Meral Akşener'in konuşması sırasında prompter'ı bozuldu: Elektronik bir arıza var herhalde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 14:58:31. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement