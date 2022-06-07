HDP Şırnak Milletvekili Özgüneş ise Şırnak Devlet Hastanesinin uzman doktor ve sağlık hizmeti açısından yetersiz olduğunu savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Kaboğlu, Türkiye Çevre Ajansının amacı dışında kullanıldığını ileri sürerek, bunun sorumlularının yürütme, yasama ve yargı olduğunu iddia etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

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