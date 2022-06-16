TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu toplandı

16.06.2022 14:52
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı "Bitlis'in sorunları", CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin "Adana'da riskli alan ve kentsel dönüşüm mağdurları", Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman "Önce ahlak ve maneviyat" konularında gündem dışı konuşma yaptı.

HDP Bitlis Milletvekili Gaydalı, kabinede 18 bakan olduğunu ancak Bitlis'i gören olmadığını ileri sürerek, "Bitlis'e hizmet gibi bir dertleri yok. Bitlis'e hizmet etmek İstanbul'da ihale kovalamak değil, halka yaşamlarını idame ettirecek gelir kapılarının sağlanmasıdır. Tekel Fabrikasını kapatıp yerine Ahlat'ta saray yapmak Bitlis'e yatırım değildir." dedi.

CHP Adana Milletvekili Şevkin, Seyhan Nehri kıyısındaki Köprülü Mahallesi'nde 9 yıldır imar düzenlemesi yapılmaya çalışıldığını anlatarak, "Riskli alan ilan edilen bölgede herhangi bir etüt çalışması yapılmamış, herhangi bir karar alınmamış, herhangi bir rapor hazırlanmamış. Neye göre riskli?" diye konuştu.

Şevkin, söz konusu alanda mahalleliye rağmen düzenleme yapılmamasını, yerel yönetimlerin de müdahil edilmesini ve sorunun çözülmesini istedi.

Saadet Partili Karaduman, Türkiye'de yaşanan sorunların temelinde ahlaki ve manevi değerlerin her geçen gün yıkıma uğraması olduğunu savunarak, "20 yılın sonunda biz hala milli ve manevi değerlerin hakim olduğu bir eğitim sisteminden bahsedemiyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

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