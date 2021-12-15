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TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor

15.12.2021 11:10
TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 5. maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 5. maddesi kabul edildi.

Genel Kurulda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Teklifin 5. maddesi üzerine İYİ Parti Grubu adına söz alan Muğla Milletvekili Metin Ergun, Türk lirası ile ticaretin durma aşamasına geldiğini savunarak, iktidarın uygulamalarıyla vatandaşların Türk lirasından kaçtığını, tasarrufların dolar veya altına dönüştüğünü söyledi.

AK Parti'nin 2023 hedeflerinden bugün kimsenin bahsetmediğini belirten Ergun, "Çünkü bırakın 2011 yılında açıklanan hedeflere ulaşmayı Türkiye, 2011 yılında sahip olduğu ekonomik koşulların bile fersah fersah gerisine düşmüş durumdadır. " ifadesini kullandı.

2022 Bütçesi için "20 yıllık bir trajedinin son perdesidir" diyen Ergun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in liderliği ve vizyonuyla ülkenin her türlü problemini çözmek için hazır olduklarını söyledi.

"Türkiye bu alanda ciddi bir potansiyele sahip"

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, yenilenebilir enerji noktasında Türkiye'nin 2020 verilerine göre dünya ortalamasının çok üstünde bir seviyede olduğunu vurgulayarak, "Bugün dünyada enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma noktasında dünya ortalaması yüzde 27 iken, Avrupa Birliği ülkelerinde bu ortalama yüzde 35 iken Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılma ortalaması yüzde 43. Bakın, bu rakamlar Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde veya dünyanın herhangi bir ülkesinde olsa temiz enerji noktasında, yenilenebilir enerji kullanımı noktasında dünyaya en az zarar veren ülke olarak referans gösterilir. Ancak Türkiye'nin yakalamış olduğu bu temiz enerji konusu hep göz ardı edilmek isteniyor." diye konuştu.

Yenilenebilir enerji yatırımlarının gittikçe arttığını dile getiren Kaşıkçı, "Türkiye de bu alanda ciddi bir potansiyele sahiptir. Bu sebeple Türkiye'nin yenilenebilir enerjinin kullanımını artırması ve özel sektörün yenilenebilir enerjiye yönelmesi için son yıllarda ciddi teşvikler uygulanmaktadır. Bu şekilde Türkiye gibi ülkelerin hem enerjide dışa bağımlılığı hem de çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması planlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bakırköy Belediye Başkanı'nın tavrını anlamak mümkün değil"

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, seçilmişlerin kibrini anlamanın zor olduğunu ifade ederek, "Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun, grevi ve işçilerin talebini görmezden gelen, grevi kilitleyen ve 52 gündür bu grevi çözmemek için her şeyi yapan tavrını anlamak mümkün değil." dedi.

Yoksulluğun büyüdüğünü söyleyen Piroğlu, "Bu yoksulluk ve sefalet üzerinden OHAL düşleri kuranlara ve bu yoksulluk ve sefalet üstünden OHAL cazgırlığı yapanlara açıkça sesleniyorum: Boşuna hayaller kurmayın. Bütün zorbalığınızı, OHAL düşlerinizi sizin kabusunuz olmaya döndürmeye hazırız ve bunu yapacağız. Halk artık eskisi gibi değil. Öfke büyüdü, bu öfke ayağa kalkmak üzere ve bu öfke ayağa kalktığı gün bu yoksulluğu yaratanlar kaçacak yer arayacaklar. Bu ülke o zaman halkın cennetine, halkın yaşadığı gerçek dünyaya dönecek." diye konuştu.

"Sizin anlatmış olduğunuza, masala sizin Bakanınız inanmıyor"

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye'nin ağır bir ekonomik sıkıntı içinde olduğunu iddia ederek, yükselen döviz kuru ve bakanların çözüm bulamamasından dolayı bütçenin "kadük" hale geldiğini ileri sürdü.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kapalı bir toplantıda "Bu yaşadığımız sıkıntılarda dışarının herhangi bir müdahalesi yoktur" dediğini savunan Salıcı, şunları kaydetti:

"Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüleri, sizin anlatmış olduğunuza, masala sizin Bakanınız inanmıyor. Kapalı toplantıda söylemiş olduğu sözler basına yansıyor, ortaya çıkıyor. Biz şunu görüyoruz: Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu ekonomik sıkıntının dış güçlerle falan hiçbir alakası yok. Varsa da bünyesi sağlam bir ülke bu saldırıları bertaraf eder. Ne zaman Türkiye başkanlık sistemine geçti, ne zaman Türkiye tek bir kişi tarafından yönetilmeye başlandı; bu şokların, bu krizlerin önü alınamaz hale geldi. Türkiye'yi 3 yıldan daha uzun bir süre krizde tutma da size nasip oldu, inşallah sizi değiştirmek de bize nasip olacak."

Şahsı adına söz alan Memleket Partisi Yalova Milletvekili Özcan Özel, kabul edilmeyeceği aşikar olan önergeleri vermekle demokrat olunmadığını savunarak, "Gelin Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirmeye dahi gerek kalmadan, parti tüzüğünüzü değiştirin. genel başkanın, milletvekillerinin, belediye başkanlarının kim olacağına üyeler karar versin. Hodri meydan diyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ise devletin borcunun sürekli büyüdüğünü, vatandaşın cebindeki deliğin ise daha fazla büyüdüğünü, enflasyonun yükselmesine rağmen vatandaşların maaşlarının artmadığını söyledi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada teklifin 5. maddesi kabul edildi.

Süreyya Sadi Bilgiç, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor - Son Dakika
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