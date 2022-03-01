TBMM Genel Kurulunda bugün HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına dair raporlar görüşülecek - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Genel Kurulunda bugün HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına dair raporlar görüşülecek

01.03.2022 18:10
TBMM Genel Kurulunda bugün HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına dair raporlar görüşülecek

TBMM Genel Kurulunda, bugün, HDP Diyarbakır Milletvekili Sema Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin TBMM Karma Komisyonu raporları görüşülecek.

TBMM Genel Kurulunda, bugün, HDP Diyarbakır Milletvekili Sema Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin TBMM Karma Komisyonu raporları görüşülecek.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından, partilerin gündeme ilişkin önerileri ile alındı.

İYİ Parti'nin "PTT üzerindeki iddialar"; HDP'nin "demokratik siyasetin önündeki engellerin kaldırılması" ve CHP'nin "yurt dışına giden hekimler" ile ilgili araştırma önergelerinin bugün ele alınması önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin gündeme ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.

Buna göre, Genel Kurulda bugün, HDP Diyarbakır Milletvekili Sema Güzel'in hakkında, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin iki Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve TBMM Karma Komisyon raporu ele alınacak.

Öte yandan, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, yarın TBMM Genel Kurulunda Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili bilgilendirme yapacağını bildirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP'nin grup önerisinin üzerinde, kürsüye getirdiği yanıp sönen bir flaşör eşliğinde konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin kamuda çalışan taşeronların kadroya alınmasına ilişkin kanunu teklifinin doğrudan gündeme alınması önerisi kabul edilmedi.

YORUMLAR
500
CHP'li Adıgüzel: 'Arıcıların ihtiyaç duyduğu şeker verilmiyor' CHP'li Adıgüzel: 'Arıcıların ihtiyaç duyduğu şeker verilmiyor' Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda bugün HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına dair raporlar görüşülecek - Son Dakika


Son Dakika
18:09 Avrupa Birliği, desteğini esirgemedi ama Ukrayna'nın AB adaylığı hakkında olumlu yanıt da vermedi
18:07 Vatandaşlar son anda yetişti! Yaşlı çift ailevi sorunlar sebebiyle el ele tutuşup intihar etmek istedi
18:04 24 bin TL'lik malzemeyi 4 bin TL'ye satmışlar! Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak
17:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda ve Avusturya ile görüştü! Rusya-Ukrayna saldırıları ana gündem maddesiydi
17:54 Başkent Kiev'de büyük panik! Rusya tesisleri vuracağını açıkladı, halk ne yapacağını bilemedi
17:46 Gol kralı olmuştu! Ukraynalı futbolcu Martynenko, evine atılan bomba sonucu yaşamını yitirdi
17:39 Kerim Aktürkoğlu, Servet Çetin'in rekorunu kırmaya hazırlanıyor! Sadece 13 maçı kaldı
17:30 Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de saldırı düzenlenecek bölgelerin belirlendiğini açıkladı: Bir an önce uzaklaşın
17:04 2 yıldır forma şansı bulamayan Beşiktaşlı Jeremain Lens'ten çarpıcı açıklamalar: Durumum biraz garip çünkü gitmemi istiyorlar
16:55 Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'dan Ukrayna mesajı: Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 18:16:48. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulunda bugün HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına dair raporlar görüşülecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement