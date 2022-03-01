TBMM Genel Kurulunda bugün HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına dair raporlar görüşülecek - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, bugün, HDP Diyarbakır Milletvekili Sema Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin TBMM Karma Komisyonu raporları görüşülecek.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından, partilerin gündeme ilişkin önerileri ile alındı.

İYİ Parti'nin "PTT üzerindeki iddialar"; HDP'nin "demokratik siyasetin önündeki engellerin kaldırılması" ve CHP'nin "yurt dışına giden hekimler" ile ilgili araştırma önergelerinin bugün ele alınması önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin gündeme ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.

Buna göre, Genel Kurulda bugün, HDP Diyarbakır Milletvekili Sema Güzel'in hakkında, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin iki Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve TBMM Karma Komisyon raporu ele alınacak.

Öte yandan, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, yarın TBMM Genel Kurulunda Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili bilgilendirme yapacağını bildirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP'nin grup önerisinin üzerinde, kürsüye getirdiği yanıp sönen bir flaşör eşliğinde konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin kamuda çalışan taşeronların kadroya alınmasına ilişkin kanunu teklifinin doğrudan gündeme alınması önerisi kabul edilmedi.