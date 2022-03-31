TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri reddedildi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.

İlk olarak İYİ Parti'nin, "Türk Polis Teşkilatı'nın içinde bulunduğu durum ve zorluklarla ilgili alınması gereken önlemler" konusunda verdiği araştırma önergesinin, bugün ele alınmasına dair grup önerisi görüşüldü.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, polislerin, ağır çalışma koşulları altında ezildiğini, polislere verilen sözlerin yerine getirilmediğini savunarak, "Polis ya intihar ya da istifa ediyor." dedi.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, polisler için "garabet bir atama sistemi" getirildiğini ileri sürerek, "Polis Teşkilatı, yapılacak ilk genel seçimde size bunun hesabını soracak." ifadesini kullandı.

"Türk Polis Teşkilatı, vatan hainlerine zorlukları yaşatıyor"

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ise "Türk Polis Teşkilatı, vatan hainlerine, terör örgütlerine ve suçlulara, baş edemedikleri zorlukları yaşatıyor. Zorda olanın kim olduğu açık." dedi.

Emniyet Teşkilatı'nın üstün gayretleri ile iç tehdidin bertaraf edildiğini, Türkiye'nin, huzur ve güven ülkesi haline geldiğini belirten Çelik, "Ortada tam bir başarı var ancak bu başarı bile bugün ne yazık ki sorgulanır hale gelmiş. Bu huzur ortamı dış çevreleri olduğu kadar maalesef içteki bazı çevreleri de huzursuz ediyor. Polisimizin en güçlü hamlelerinden, büyük başarılarından niye rahatsız oluyorsunuz?" diye sordu.

Çelik, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra alınan tedbirlere değinerek, "Polis kolejlerinin ve Polis Akademisinin kapatılması, daha sonra yeni yapılanmaya gidilmesi ile polisimiz daha güçlü, aktif ve fonksiyonel hale geldi. FETÖ'nün yuvalandığı polis kolejleri ile Polis Akademisi'nin kapatılmasını eleştirmek olsa olsa geçmişe özlem duymaktır." değerlendirmesini yaptı.

"CHP'deki en önemli FETÖ'cü sensin"

Sataşmadan söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Polisi FETÖ'ye siz teslim ettiniz. Boy boy fotoğrafı olanların bakan olduğu bir memlekette sizin FETÖ ile ne kadar mücadele ettiğinize inanmamız mümkün değil." karşılığını verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise 1960'lı yıllardan itibaren devlete sızan paralel devlet yapılanmasının üzerine, 2013'te ortaya koyulan devlet iradesiyle AK Parti iktidarlarının gittiğini ve bu yapının devletten temizlendiğini söyledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısızlıkla neticelendiğini belirten Akbaşoğlu, terörün de belinin kırıldığını ifade etti. Akbaşoğlu, polislerin, özlük haklarıyla ilgili her türlü iyileştirmeyi yaptıklarını ve yapacaklarını bildirdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Polisi yok sayan bir anlayış olmaz. Sayın Kemal Çelik, siz polis teşkilatının yüz karasısınız." ifadesini kullandı.

AK Parti Antalya Milletvekili Çelik, Özkoç'a, "FETÖ'den talimat alan, CHP'deki en önemli FETÖ'cü sensin." karşılığını verdi.

Müzakerelerin ardından yapılan oylamada İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda "şeker" tartışması

Daha sonra CHP'nin, "şeker fiyatlarındaki artışın nedenleri ile şeker politikalarının üretici ve tüketici lehinde yeniden nasıl şekillendirileceğinin belirlenmesi" konusundaki araştırma önergesinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerisi görüşüldü.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Cumhuriyetin ilk yıllarında üç beyaza önem verilirdi: Un, şeker, pamuk. Ekmeğimizi kendi unumuzla yoğururduk, şekerimizi kendi pancarımızla yapardık, bezimizi kendi pamuğumuzla dokurduk. Bunların üçüne de muhtaç duruma geldik." dedi.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Türkiye'de şeker stokçuluğu olduğunu iddia ederek, "İşin acısı, buna bir kamu kurumu vasfında olan Türkşeker'in satış ve pazarlama şirketi alet oluyor." ifadesini kullandı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Türkiye'nin, şekerde rahatlıkla kendi kendine yeten bir ülke olduğunu belirtti.

Sahada ticaret ahlakına uymayan, piyasayı bozucu faaliyetlerin yaşandığına dikkati çeken Kılıç, "Devlet sair zamanlarda ticaretin rahat yürütülebilmesi için sürekli vatandaşın üzerinde bir sopa tutmaktan uzak durur ama sıkıntılı zamanlarda, enstrümanlarını sahaya sürer ve denetlemelerini yapar, piyasayı da düzenler. Şu anda tam da bunu yapıyoruz ve devlet kendi enstrümanlarını kullanıyor, sahada şeker fiyatları düşmeye başladı." değerlendirmesini yaptı.

Kılıç, muhalefeti kastederek, "Siz, sosyal medyadaki goygoyculuğa buradan ve diğer alanlardan destek vermeseniz şeker fiyatları çok kısa zamanda normale gelecek ve vatandaşın cebinden daha az para çıkacak. Bugün yaptıklarınızla bile vatandaşın cebinden daha fazla para çıkmasına sebep oluyorsunuz. Lütfen, istirham ediyorum, yapmayın bunu." tepkisini gösterdi.

Sataşmadan söz alan CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "'Şeker fiyatları düşmeye başladı' dediğin gün şeker fiyatlarına yüzde 31 zam gelmiş. Böyle bir şey olur mu?" dedi.

CHP'nin grup önerisinin yanı sıra HDP'nin, "cezaevlerinde yaşanan sorunlar ve ihlaller" ile ilgili grup önerisi de görüşmelerin ardından yapılan oylamada kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.