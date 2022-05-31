TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

31.05.2022 18:55
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin yerlerinden söz almasının ardından, partilerin gündeme ilişkin önerilerine geçildi.

Partisinin siyanürle altın aramanın zararlarının araştırılmasına ilişkin önergesi üzerine söz alan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, kesilen ormanlar ile fındık bahçelerinden elde edilecek gelirin altın madeninden çok daha fazla olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tarımsal ihracat anlamında en yüksek katma değerini sağlayan fındığın en fazla üretiminin yapıldığı kentin Ordu olduğunun altını çizen Örs, "Bazılarına göre altın madeni için bu değerin hiçbir önemi yok. Sadece Ordu değil, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin, tüm bölgemiz, doğa tahribatı ile karşı karşıyadır. Bu memleket bu cennet vatan atalarımızdan bize miras olduğu kadar gelecek kuşakların bize emanetidir. Bunu unutmayın ve Karadeniz'den maden şirketlerinizi çekin." dedi.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki de gelişen teknolojiyle birlikte 1950'li yıllardan sonra siyanürle altın madenciliğinin yaygınlaştığını, şu anda altın madenciliğinin büyük bölümünün siyanürle gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

"Hiç kimse madencilik yapılmasın demiyor ama önemli olan doğanın korunup korunmadığıdır." diyen Tiryaki, "Siyanürle altın madenciliği gerçekten insanlık için büyük bir tehdittir. Altın madeninin yüzde 85'inin insanlığa toplu iğne ucu kadar yararı yoktur." ifadelerini kullandı.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de CHP olarak madenciliğe karşı olmadıklarını, madenciliğin doğru yerde doğru tekniklerle yapılmasını savunduklarını söyledi.

Ordu'nun yüzde 74'ünün maden arama alanı olarak ilan edildiğini iddia eden Adıgüzel, "Ordu'nun tamamı tarım ve orman alanı. Bu şekilde maden alanları açarken tarımdan kayıp yaşıyorsunuz. Ordu hem Türkiye'nin hem dünyanın en çok fındık üreten ilidir. OIdu, bal üretiminde de Türkiye birincisidir. Buralarda yaşananların bedelini bu halk sizlere ödetecektir." dedi.

AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı ise AK Parti olarak madenciliğin çevreye duyarlılığını önemsediklerini bununla ilgili duruşlarının net olduğunu söyledi.

En az muhalefet kadar çevre hassasiyetine sahip olduklarını vurgulayan Taşcı, "Madencilik mevzuatına ve usule uygun olmayan eylemlere karşı biz hep sahadayız." ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin ardından İYİ Parti'nin araştırma önergesinin bugün görüşülmesine ilişkin önerisi kabul edilmedi.

CHP'nin "Vakıflar"; HDP'nin ise "Gezi olayları" ile ilgili araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına dair önergeleri de kabul edilmedi.

Öte yandan Genel Kurulda, Yaşlıların Hayatın Çeşitli Alanlarında Yaşadıkları Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi yapıldı.

Grup önerileri ve seçim işlemlerinin ardından, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

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Kaynak: AA

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