TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi parti gruplarının gündeme ilişkin önerileri ele alındı.

Partisinin "Akdeniz Üniversitesi kampüsünde bulunan KYK yurtlarında yaşanan intihar vakaları"nın araştırılmasına ilişkin önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, üniversite öğrencisi için yurtta kalmanın bir seçim değil zorunluluk olduğunu söyledi.

Bu çaresizliğin sebebinin üniversite yerleşkesi etrafında bulunan ev kiralarının fahiş miktarlara ulaşması olduğunu ifade eden Bahşi, ev sahiplerinin bu mağduriyeti bir fırsatçılığa çevirdiğini belirtti. Bahşi, "Ev sahiplerini denetleyen bir üst otorite olmadığı için fırsatçılığı soygunculuğa çevirmekten çekinmemektedirler. Türk devleti, bünyesine aldığı 8 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaparken üniversitelerinde okuyan 8 milyon öğrencisine sahip çıkmamaktadır." dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, binlerce eğitimli, bilinçli, yaşamı seven, araştıran, sorgulayan gencin artık ülkede yaşamı umut edemez halde olduğunu öne sürdü.

Özellikle devlet yurtları ya da özel yurtlarda kalan öğrencilerin çeşitli trajik olaylarla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini söyleyen Kaya, "Resmi kayıtlara yansımayan 10 intihar vakası var. Rektör açıklama yapmıyor, yurt sorumluları iddialara cevap vermiyor, aileler susturuluyor. Gençlerimizin can güvenliği sağlanmıyor. Bütün bunların araştırılması gerekmektedir." diye konuştu.

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek de gençlerin büyük bir umutsuzluk içinde olduklarını, daha önce yurtlar konusunda verdikleri soru önergesinin de yanıtlanmadığını söyledi.

Öğrencilerin çaresiz olduğunu savunan Zeybek, "Ekonomik şartlar çok ağır. Öğrenciler hem bunun baskısı hem de cemaat ve tarikat baskısı altındalar. Sorun sadece Akdeniz Üniversitesine ait yurtlara ait değil. Öğrencilerin birçoğu ciddi bir psikolojik baskı altında kalıyor. Lütfen FETÖ'den ders alınsın. Herkes inançları doğrultusunda yaşasın. Devletin içinde yeni bir yapılanmaya izin vermeyin." ifadesini kullandı.

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ise Akdeniz Üniversitesinde farklı tarihlerde, farklı yurtlarda meydana gelen 3 elim intihar olayında hayatını kaybeden öğrencilere Allah'tan rahmet, yakınlarına, ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Yaşanan olayların birbiriyle bir illiyet bağının olmadığını vurgulayan Köse şunları kaydetti:

"Bu olayların her biri kişiseldir ve nedenleri evlatlarımızın kendilerinin, ailelerinin, yakınlarının, arkadaşlarının uhdesindedir. Bu gençlerimizin hiçbirinin ne yurt idaresiyle ne üniversite yönetimiyle ilgili tek bir şikayeti bulunmamaktadır. Herhangi bir sosyal medya paylaşımları da yok. Ayrıca arkalarında bıraktıkları herhangi bir not bulunmamaktadır. Olayların meydana geldiği yurtlarımızda güvenlik kameraları da 24 saat aktiftir. Yurtlarımızda sosyal destek amaçlı 3 psikolog, 1 sosyal çalışmacı ve 14 eğitim sorumlusu görev yapmaktadır. Manevi destek ve rehberlik masasının tarikat ve cemaatlerin kontrolüne girdiği, öğrencilerin yönlendirme baskısına maruz bırakıldığı iddiası da soyuttur, hayal mahsulüdür ve uydurmadan ibarettir."

Müzakerelerin ardından İYİ Parti'nin araştırma önergesinin bugün görüşülmesine ilişkin önerisi kabul edilmedi.

HDP'nin " Saros Körfezi'nde BOTAŞ'ın yürüttüğü doğal gaz aktarma çalışmaları" ve CHP'nin "çekleri karşılıksız çıkan kişilere verilen hapis cezaları" ile ilgili verdiği araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına dair önerileri de kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.