TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi. AK Parti'nin kabul edilen önerisine göre, Genel Kurul, haftalık çalışma günleri dışında cuma günü ve 4 Temmuz Pazartesi günü de mesai yapacak.

Genel Kurulda, İYİ Parti'nin "Şeker fiyatları", HDP'nin "Erzincan İliç ilçesinde meydana geldiği iddia edilen çevre kirliliği" ve CHP'nin "Göçebelerin sorunları" ile ilgili verdiği araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına dair önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, partisinin grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada, Erzincan İliç'te altın madeninde kullanılan siyanürü taşıyan borunun patladığını ve yaklaşık 20 ton siyanürlü solüsyonun Fırat Nehri'ne karıştığını söyledi.

Fırat Nehri'nin son halinin fotoğraflarını gösteren Ersoy, "Bunların gerçekliğinin araştırılması, yerinde tespit edilmesi için bu araştırma önergesini Meclisin takdirine sunuyoruz." dedi.

Siyanürle altın işletmeciliğinde kullanılan maddelerin hemen hepsinin insan sağlığı ve ekolojik yaşam açısından riskli olduğunun tespit edildiğini aktaran Ersoy, "Bütün ekolojistler, yöre halkı defalarca ve defalarca bölgede 'Siyanür havuzunu kapatın.' diye açıklamalar yaptı. Bakanlık ne yaptı? Bunları görmezden geldi ve hiçbir önlem almadı. Sadece Erzincan İliç'te değil aynı zamanda Kaz Dağları'nda, Ağrı'da, her yerde altın madeni işletmeciliği doğaya ve halkın sağlık hakkına tehditte bulunuyor, bunu engellemek için madenleri kapatmak zorundayız." diye konuştu.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı ise Türkiye'nin devasa çevre felaketlerinden biriyle daha karşı karşıya olduğunu ileri sürdü.

Çevreyle ilgili gerçeklerin ciddiye alınmadığını savunan Sıdalı, "Bu yaşanan çevre felaketinin tüm yönleriyle araştırılması, karanlıkta nokta kalmayacak şekilde incelenmesi ve akıllardaki soruların giderilmesi için ve gelecekte bir daha yaşanmaması için araştırma komisyonu şart, sadece bu maden için değil tüm madenler için şart." dedi.

"Hükümet artık tedbir almalı"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 20 ton siyanürün Fırat Nehri'ne ulaştığı yönünde iddiaların olduğunu, fakat şirketin "Sadece 8 kilogram" diye açıklama yaptığını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının denetim görevini tam olarak yapmadığını öne süren Öztunç, "Şimdi, geliyorlar '16 milyon ceza kestik.' diyorlar. Kime? 1,6 milyar dolarlık yatırıma 16 milyon ceza diyorlar, devede kulak kalır arkadaşlar, böyle ufak cezalarla bu işten kurtulmak olmaz, yapılması gerekenler çok açık, net. Elin Kanadalısı geliyor, Avustralyalısı geliyor bizim burada altını çıkarıyor, parayı kazanıyor, tozunu, toprağını, siyanürünü yutmak da bizim yurttaşlarımıza kalıyor. Hükümet artık tedbir almalı, bu Türkiye'nin Çernobil'idir. Biz bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise maden sahasında faaliyet sırasında izlenecek tüm parametrelerin izleme sıklıklarının ve alınacak tüm önlemlerin Bakanlık tarafından takip edildiğini ifade etti.

Bugüne kadar maden sahasında kayda değer bir hidrojen siyanür oluşumu gözlemlenmediğini belirten Karaman şöyle devam etti:

"Söz konusu işletmenin cevher sahasına ait boru hatlarında yaşanan arıza neticesinde iddia edilen çevre kirliliğine istinaden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez çevre denetim ekipleri ve çevre laboratuvarı ilimiz yetkilileri ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir. Denetim neticesinde 20 metreküp olduğu iddia edilen siyanür içeren çözeltinin, tesis sınırlarının hemen yanında araziye aktığı, mevsimi itibarıyla alt kotta bulunan dere yatağında herhangi bir akış bulunmadığı, dolayısıyla kuru dere yatağına ulaşan herhangi bir kirlilik olmadığı tespit edilmiştir. Tesise bu olayla ilgili Çevre Kanunu'na istinaden en üst sınır olan 16 milyon 441 bin lira para cezası uygulanmış, tesisin faaliyetleri durdurulmuştur. AK Parti olarak halkımıza, Erzincan'ımıza zerre kadar zarar gelecekse altından da vazgeçeriz, her şeyden de vazgeçeriz."

Görüşmelerin ardından İYİ Partinin grup önerisi ile HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin çalışma takvimine ilişkin önerisi

AK Parti Grubu'nun, Meclisin çalışma takvimine ilişkin önerisi kabul edildi.

Kabul edilen grup önerisine göre, Genel Kurul, haftalık çalışma günleri dışında cuma günü ve 4 Temmuz Pazartesi günü de mesai yapacak.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ön sıralarına alındı.

Genel Kurulda bugün 2022 yılı ek bütçesinin görüşmeleri tamamlanacak, yarın Sayıştaya üye seçimi yapılacak ve bedelli askerlik düzenlemesini de içeren kanun teklifi görüşülecek. Perşembe günü Türkiye ile Polonya Arasında Savunma Sanayinde Gizlilik Dereceli Bilgilerin Karşılıklı Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Gündemdeki konuların tamamlanamaması halinde Genel Kurul, cuma günü ve 4 Temmuz Pazartesi günü de mesai yapacak.

Genel Kurulda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.