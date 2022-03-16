TBMM Genel Kurulunda CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulunda CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmedi

16.03.2022 19:02
TBMM Genel Kurulunda CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin gündeme ilişkin grup önerileri reddedildi.

TBMM Genel Kurulunda, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin gündeme ilişkin grup önerileri reddedildi.

Genel Kurulda, milletvekillerinin ve grup başkanvekillerinin yerinden söz almasının ardından, partilerin gündeme ilişkin önerileri görüşüldü.

CHP'nin "Apartman görevlileri"; İYİ Parti'nin "Kamu Özel İşbirliği projelerinin ekonomiye etkileri" ve HDP'nin "kadına karşı şiddet" ile ilgili verdikleri araştırma önergelerinin bugün ele alınması önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin kabul edilen grup önerisine göre, Tüketicinin Korunması Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu teklifi gündemin ikinci sırasına, bazı uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanun teklifleri de gündemin ön sıralarına alındı.

AK Parti Grup önerisi üzerinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ramazan ayında 330 gram sade pidenin, fiyatı daha da artmazsa 6 lira olacağını ifade etti. Altay, "Üstünde yumurta yok, susam yok. Bu millet nasıl oruç tutup iftar yapacak?" diye sordu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Engin Bey bugünkü fiyatları söyledi. Bilmiyorum, ramazanda da normal zamanda da pek pide almıyorum. Pide hemen bayatlayan bir üründür biliyorsunuz, somun ekmek hemen bayatlamaz." dedi.

Altay, Elitaş'ın sözlerine, "Yani vatandaş, bayatlar diye ramazan pidesi yemesin mi demek istedi?" diye karşılık verirken, Elitaş, "Yesinler, herkese afiyet olsun. Benim şahsımla ilgili bir konuda söylediğim şu: Ben yıllardır pek pide almayan birisiyim ama vatandaşlarımızın her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Elitaş'ın "Vatandaş pide yemesin, somun ekmek yesin." dediğini anladığını söyleyen Altay'a, Elitaş, "Hep yanlış anlıyorsun zaten." karşılığını verdi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, cami ve cemevlerinin bakım, onarım ve ısınma giderlerinin halkın verdiği yardımlarla karşılanabildiğini söyledi.

Aydınlanma için camilere sınırlı destek verilmekle birlikte cemevlerine hiçbir destek verilmediğini belirten Çakırözer, "Cami imamlarımız cuma günleri faturalar için vatandaştan para istemeye utanır hale gelmektedir. Birçok bakanlıktan fazla bütçesi olan Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm ibadethanelerimizin bu ihtiyaçlarını karşılamalı ya da doğal gaz, elektrik şirketlerinin cami, cemevi ve diğer tüm ibadet mekanlarından ücret almamaları sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

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Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika


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