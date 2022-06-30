TBMM Genel Kurulunda, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından grupların gündeme ilişkin önerileri ele alındı.

İYİ Parti'nin "Tarımsal üretimde elektrik kullanımı" ile ilgili araştırma önergesi üzerinde söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Samsun'a her tarla için ayrı bir elektrik sayacı bağlanması ve abonelik uygulaması ile başlatılması planlanan aylık fatura ödemelerinin çiftçileri mağdur ettiğini söyledi.

Samsun'un tarımsal üretimde Türkiye ihracatına önemli katkılar sağladığına dikkat çeken Yaşar, "Samsun'da her tarla için ayrı ayrı abonelik yaptırmayan üreticilere ve çiftçilere para cezaları kesiliyor. Her tarla için ayrı bir elektrik sayacı ve abonelik uygulamasının üreticiler açısından hiçbir şekilde uygulama imkanı yok." diye konuştu.

HDP'nin "iklim değişikliği" ile ilgili araştırma önergesi üzerinde söz alan HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, iklim değişikliğinin insan refahı ve gezegenin sağlığı için bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

İklim krizine ve hükümetin izlediği çevre politikalarına bağlı Türkiye'de yaşanan sel olaylarında ve doğal afetlerde sıkça can kaybı ve ekonomik kayıplar yaşandığını iddia eden Koç, "Ormanların hızla yok edilmesi, dere yataklarının ve vadilerin şantiye haline gelmesi, yol inşaatı için su yataklarının daraltılması, yok edilmesi veya duvarlarla suyun geçiş alanlarının engellenmesi, ülkede yaşanan sel tahribatlarının başlıca nedenleri arasındadır." diye konuştu.

CHP'nin "Belediyelerin mali sorunları"na ilişkin grup önerisi üzerinde söz alan CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, her geçen gün girdilerin ve maliyetlerin artması nedeniyle belediyelerin zor durumda kaldığını söyledi.

Belediyelerin sorumluluk ve giderlerinin arttığını ancak gelirlerinin artmadığını savunan Torun, "Şu anda, pandemi ve arkasından gelen ekonomik krizle birlikte işler çözümsüz hale geldi. Önümüzdeki süreçte eğer kaynakları artırılmazsa belediyeler hizmet veremez hale geleceklerdir. Belediyelerin 2012'den bu yana değişmeyen genel bütçe pay oranları mutlaka ama mutlaka artırılmalı." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin, TBMM'nin çalışma takvimine ilişkin kabul edilen grup önerisine göre, Genel Kurulda bugün, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Grup önerilerinin ardından, bedelli askerlik düzenlemesini de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.