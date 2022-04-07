TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin gündeme ilişkin önerileri reddedildi - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin gündeme ilişkin önerileri reddedildi

07.04.2022 15:52
TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin gündeme ilişkin önerileri reddedildi

TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, grup başkanvekillerinin ve milletvekillerinin yerinden konuşmalarının ardından partilerin gündeme ilişkin önerilerine geçildi.

İYİ Parti'nin "öğrencilerin sınava hazırlıkta kitaplarla ilgili yaşadıkları sorunlar"; HDP'nin "ithal atık çöpler" ve CHP'nin "Romanların sorunları" ile ilgili verdiği araştırma önergelerinin görüşmelerinin bugün yapılması önerileri kabul edilmedi.

Grup önerilerinin ardından, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine geçildi.

Teklifin görüşmelerine 5. madde üzerinden devam ediliyor.

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TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin gündeme ilişkin önerileri reddedildi - Son Dakika


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