TBMM, Kanun Teklifi Görüşmelerine Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM, Kanun Teklifi Görüşmelerine Başladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme' kanun teklifini görüşüp 1 Ekim'de tatile girecek.

TBMM Genel Kurulu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin ardından 1 Ekim'e kadar tatile girecek.

Genel Kurulda, İYİ Partinin, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin Anayasa'ya aykırı olduğuna", AK Parti'nin Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, AK Parti milletvekillerinin, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin metnini görmeden imzaladıklarını iddia etti.

Teklifin TBMM Adalet Komisyonunda aceleyle görüşüldüğünü öne süren Çömez, "Teklif, açıkça Anayasa'ya aykırı. Açıkça Anayasa'ya aykırı işlem yapıyorsunuz." dedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Türkiye'nin sosyal ve demokratik devlet haline getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bugüne kadar çok sayıda darbe yaşandığını dile getiren Özdağ, "Türkiye'de silahlar bırakılsın. Silahların bırakılmasıyla beraber Türkiye'nin demokratik olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ise terörün ortadan kaldırılması konusunda kritik bir eşikte bulunulduğunu vurguladı.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin, güçlü mutabakatın somut göstergesi olduğunu ifade eden Yüksel, "Teklifin ruhunda büyük mücadelelerde aynı safta duran Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın, Laz'ın, Çerkez'in, Abaza'nın kardeşliği vardır. Milletimiz, Sevr'i nasıl tarihin çöplüğüne attıysa terörü de tarihin çöplüğüne atacaktır." diye konuştu.

Teklifin, Genel Kurulda görüşülmesine yönelik Anayasa'ya aykırılık bulunmadığını dile getiren Yüksel, silahların bırakılmasının, örgütün varlığına son verilmesinin, bunların tespit ve teyidinin kritik eşik olduğunun altını çizdi. Yüksel, Türkiye'nin terörle mücadelede ağır bedeller ödediğini kaydetti. Yapılan oylamada İYİ Partinin grup önerisi kabul edilmedi.

AK Parti'nin kabul edilen önerisine göre, Genel Kurul, bugün Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak. Genel Kurul, bu teklifin görüşmelerinin tamamlanmasıyla 1 Ekim'e kadar tatile girecek.

Daha sonra Genel Kurulda, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM, Kanun Teklifi Görüşmelerine Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı
Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı
Mekke Paktı İsrail’i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

18:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye net mesaj: Hepimizin menfaatine olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye net mesaj: Hepimizin menfaatine olur
17:55
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
17:28
Bahçeli’den Özgür Özel’e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız
Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
17:10
Etimesgut Belediyesi’nde başkanvekili belli oldu
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
16:26
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Ekiplerin vahim bir tahmini var
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Ekiplerin vahim bir tahmini var
16:12
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı verildi
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 21:00:30. #7.13#
SON DAKİKA: TBMM, Kanun Teklifi Görüşmelerine Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.