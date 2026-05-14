TBMM Komisyonu Kahramanmaraş'ta Okul Saldırılarını İnceliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM Komisyonu Kahramanmaraş'ta Okul Saldırılarını İnceliyor

14.05.2026 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okul saldırılarının nedenlerini araştırmak için TBMM Komisyonu, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu.

TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu, geçen ay okula silahlı saldırının düzenlendiği Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu.

???????Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Yusuf Tarık Gül ve Almina Ağaoğlu'nun mezarlarını ziyaret eden heyet, Kahramanmaraş Valiliği'nde düzenlenen toplantıya katıldı.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve benzeri olayların önlenmesiyle ilgili TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulduğunu hatırlattı.

Amaçlarının yaşanan elim hadisede hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin mezarlarını ve ailelerini ziyaret ederek onların acılarını paylaşmak olduğunu belirten Beyazıt, Komisyonun TBMM'deki tüm partilerin ortak önerisiyle kurulduğunu anımsattı.

Beyazıt, şöyle konuştu:

"İçimiz kan ağlıyor. Ateş bu sefer düştüğü yeri değil tüm Anadolu'nun, tüm insanlığın vicdanlarında yara bıraktı. Milletimiz büyük bir millettir. İnşallah bu ve buna benzer hadiselerin önlenmesi noktasında gereken özlemi, gereken gayreti gösterecektir. Komisyonumuz çalışmalarını bu anlamda devam ettirecektir. Bu ziyaretimiz taziye ziyareti olarak değerlendirildiği için ailelerimize gideceğiz ama daha sonra daha fazla bir zaman vererek yine Kahramanmaraş'ımıza bu sefer Komisyonumuzun tüm üyelerinin katılımıyla gelerek çalışmalarımızı yapacağız ve bunlarla ilgili de belli sonuçlara ulaşacağız. Ben bu anlamda ölen yavrularımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mezarları cennet bahçeleri gibi, inşallah onlar cennet-i alada bizleri karşılayacaklardır diye düşünüyorum. Yaralı yavrularımıza da Allah'tan şifa diliyorum."

Beyazıt, toplantı sonrası saldırıda hayatını kaybeden diğer öğrenciler ile öğretmen Ayla Kara'nın mezarlarına ve ailelerine ziyarette bulunacaklarını söyledi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Komisyonu Kahramanmaraş'ta Okul Saldırılarını İnceliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eurovision’da soykırım sansürü: İsrail protestoları resmi videodan silindi Eurovision'da soykırım sansürü: İsrail protestoları resmi videodan silindi
Tıraş olup para vermeyen şahıs, esnaf “Bir daha gelme“ deyince dükkanı bastı Tıraş olup para vermeyen şahıs, esnaf "Bir daha gelme" deyince dükkanı bastı
Okan Buruk ve Fatih Tekke, milli yıldız için karşı karşıya Okan Buruk ve Fatih Tekke, milli yıldız için karşı karşıya
Putin’den nükleer gözdağı “Sarmat” balistik füzesini test ettiler Putin’den nükleer gözdağı! “Sarmat” balistik füzesini test ettiler
Cezaevinden çıktı, intikam için kapıya dayandı: Vurduğu husumetlisinin başında polisi bekledi Cezaevinden çıktı, intikam için kapıya dayandı: Vurduğu husumetlisinin başında polisi bekledi
Çin, ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun ismini değiştirerek yaptırımı kaldırdı Çin, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun ismini değiştirerek yaptırımı kaldırdı

16:09
İmam hatip ortaokulu müdürünün başını yakan kitap listesi: Açığa alındı
İmam hatip ortaokulu müdürünün başını yakan kitap listesi: Açığa alındı
15:55
İspanya’da çamaşır yasağı Uymayana 1500 euro ceza var
İspanya'da çamaşır yasağı! Uymayana 1500 euro ceza var
15:42
YRP’li vekilden dikkat çeken hantavirüs çıkışı: Bu oyuna bir daha gelmeyelim
YRP'li vekilden dikkat çeken hantavirüs çıkışı: Bu oyuna bir daha gelmeyelim
15:39
Özgür Özel’den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin
Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin
15:28
Trump ve Şi’nin el sıkışması sonrası İran’dan “Hürmüz“ açıklaması
Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan "Hürmüz" açıklaması
15:02
Kastamonu bu olayla çalkalanıyor Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı
Kastamonu bu olayla çalkalanıyor! Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 16:53:59. #7.12#
SON DAKİKA: TBMM Komisyonu Kahramanmaraş'ta Okul Saldırılarını İnceliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.