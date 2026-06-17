Sayıştay Başkanlığı için Yener ve Sazlık aday gösterildi - Son Dakika
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Sayıştay Başkanlığı için Yener ve Sazlık aday gösterildi

Sayıştay Başkanlığı için Yener ve Sazlık aday gösterildi
17.06.2026 00:54
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan oylamada, Sayıştay Başkanlığı için mevcut Başkan Metin Yener ve Bahtiyar Sazlık 8'er oy alarak aday seçildi. İsimler Genel Kurul'a gönderildi; seçim gizli oylamayla yapılacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sayıştay Başkanlığı için yapılan oylamada Metin Yener ile Bahtiyar Sazlık, 8'er oy aldı ve aday olarak seçildi. İki adayın isimleri TBMM Genel Kurulu'na gönderildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, yeni Sayıştay Başkanlığı seçimleri için aday belirlemek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. CHP grubunun katılmadığı komisyon toplantısının açılışında konuşan Başkan Muş, 11 aday arasından 2 adayın belirleneceğini ve adayların TBMM Başkanlığına bildirileceğini belirtti. Ardından Sayıştay Başkanlığı için mevcut Başkan Metin Yener, Sayıştay Başkan Yardımcısı Ahmet Tezcan'ın yanı sıra Sayıştay 4'üncü Daire Başkanı İdris Bulut, Sayıştay 6'ıncı Daire Başkanı Nejla Eroğlu, Sayıştay 2'inci Daire Üyesi Beyami Özdemir, Sayıştay 7'inci Daire Üyesi Abdullah Şimşek, Sayıştay 8'inci Daire Üyesi Abdullah Doğru, Sayıştay Üyesi Mehmet Aksoy, Sayıştay Üyesi Ahmet Gümüş, Sayıştay Başsavcısı İsmail Altıntaş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık ile Keçiören Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Birim Sorumlusu Mustafa Gümüş'ün aday olduğu pusulalar dağıtıldı.

Seçimler için Ön Seçim Geçici Komisyonu oluşturuldu. Komisyonun açıkladığı seçim sonucuna göre; mevcut başkan Metin Yener ve Bahtiyar Sazlık, 8'er oy aldı ve aday olarak seçildi. Daha sonra Başkan Muş, komisyon toplantısını kapattı.

SAYIŞTAY BAŞKANI GENEL KURULDA GİZLİ OYLAMA İLE SEÇİLECEK

İki aday önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak gizli oylama ile seçilecek. Adaylar seçilebilmek için TBMM üye sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olmamak kaydıyla, toplantıya katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun oyunu alması gerekecek. Mevcut başkan seçimler tamamlanıncaya kadar görev süresini sürdürecek. Yeni seçilecek başkan 5 yıl boyunca görev yapacak.

Kaynak: DHA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sayıştay Başkanlığı için Yener ve Sazlık aday gösterildi - Son Dakika

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