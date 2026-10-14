MHP’den fon soruşturmalarına net mesaj! Altıncıysa altıncı, foncuysa foncu, ucu kime kadar gidiyorsa gitsin - Son Dakika
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MHP’den fon soruşturmalarına net mesaj! Altıncıysa altıncı, foncuysa foncu, ucu kime kadar gidiyorsa gitsin

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MHP’den fon soruşturmalarına net mesaj! Altıncıysa altıncı, foncuysa foncu, ucu kime kadar gidiyorsa gitsin
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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen fon kanun teklifine ilişkin, “Fon piyasasında, belediyelerde, her nerede olursa olsun, ucu kime kadar gidiyorsa gitsin bunlar mutlaka soruşturulmalı” dedi. Kamu zararlarının mutlaka açıklanması gerektiğini vurgulayan Aksu, “Altıncıysa altıncı, belediyeciyse belediyeci, foncuysa foncu hiç fark etmez, bunlarla ilgili soruşturmalar yapılsın” ifadelerini kullandı.

MHP’li Aksu, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi’nin komisyondaki görüşmelerinde, hukuksuzluk ve usulsüzlükle mücadeleyi milli bir sorumluluk olarak gördüklerini söyledi. Aksu, mağdurların hak ve hukukunun korunması, suçluların ise ortaya çıkarılması çağrısında bulundu.

“YETİM HAKKINA KİM EL UZATMIŞSA HESAP SORULMALI”

Teklifin tümü üzerinde söz alan Aksu, parti olarak duruşlarının ve ilkelerinin net olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Fon piyasasında, belediyelerde, her nerede olursa olsun, ucu kime kadar gidiyorsa gitsin bunlar mutlaka soruşturulmalı, sorumlular açığa çıkartılmalı, yetim hakkına, kamu malına kim el uzatmışsa mutlaka ondan hesap sorulmalı. Varsa mağdurların hak ve hukuku da korunmalı. Bu genel ilkemizdir. Burada da mutlaka mağdurlar var, suçlular var. Devletimizin yetkili kurumları bunları takip ediyor.”

“PİYASALARDA GÜVEN EROZYONU YARATILMAMALI”

Finansal piyasalarda ve ekonomide güven erozyonu yaratılmaması gerektiğini vurgulayan Aksu, istikrarın, öngörülebilirliğin ve piyasalara güvenin esas alınması gerektiğini ifade etti. Aksu, bunları sabote edecek girişimlerden, istismar ve manipülasyonlardan da mutlaka kaçınılması gerektiğini kaydetti.

“KAMU ZARARLARI MUTLAKA AÇIKLANMALIDIR”

Suçun bireysel olduğunu ve hiçbir kuruma ya da kesime mal edilemeyeceğini vurgulayan Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada suç işleyen insanlar var. Kuşkusuz insanın düştüğü çukur kendi iradesinin tezahürüdür. Bir kuruma, değere ve inanca, fikre veya zümreye atfedilemez. O kişiler kimse ortaya mutlaka çıkartılmalıdır. Nerede yaşanırsa yaşansın, ahlaksızlık, yolsuzluk, rüşvet perspektifinden değil meseleye hukuk çerçevesinde bakılmalıdır. Yeterli iletişim, bilgilendirme ve kamuoyunu doğru bilgilerle ikna edici şekilde aydınlatmak bu süreçte son derece önemlidir. Kamu zararları mutlaka açıklanmalıdır. Belediyelerde de var, başka alanlarda da var. Altıncıysa altıncı, belediyeciyse belediyeci, foncuysa foncu hiç fark etmez, bunlarla ilgili soruşturmalar yapılsın.”

MUHALEFETTEN TEKLİFE ELEŞTİRİ

Komisyonda söz alan muhalefet milletvekilleri ise teklifin eksik olduğunu savundu. Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “Bu düzenleme sorunu çözen bir kanun teklifi değil” diyerek teklifteki “gönüllü iade” mekanizmasının belirsiz olduğunu ileri sürdü. DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, sermaye piyasalarında fon vurgunu için bir şebeke kurulduğunu öne sürerek, teklifte küçük yatırımcıların korunmasına ilişkin bir düzenleme bulunmadığını söyledi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, soruşturmaların aileleriyle birlikte yaklaşık 4,5 milyon kişiyi ilgilendirdiğini belirterek, usulsüz para kazananların gerekirse hapisle cezalandırılması gerektiğini ifade etti. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, soruşturmalarda adı geçmeyen büyük yatırımcıların da mağduriyetine çözüm bulunmasını isterken, Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, paraların tahsili için uzmanlardan oluşan bir görev gücü kurulmasını önerdi.

AK PARTİ’DEN ÖZLALE SORUSU

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ise suçu olanların hukuk önünde hesap vereceğini belirterek, fon soruşturmaları üzerinden hükümeti yıpratmaya yönelik girişimler olduğunu öne sürdü. Güneş, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve ailesine yönelik iddialarını hatırlatarak, “Bakan’ın SPK’den alamadığı bilgiyi Ümit Özlale nasıl ve kimden almıştır?” diye sordu.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, konuşmaların ardından soruların yanıtlanması için kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine söz verdi.

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Kaynak: AA
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    Yorumlar (2)

  • hhbbmm4zw5 hhbbmm4zw5:
    araştırma önergesi ni neden retettiniz 0 0 Yanıtla
  • Bilal Ulusoy Bilal Ulusoy:
    Hahhaha aaa hapşiyyy. Hay siz çok yaşayın. Yav Allah rızası için şu listeyi bir yayınlattırın da görelim bir kimlerin olduğunu ne olursunuz gizli kalmasın. 0 0 Yanıtla
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