TBMM Lozan Barış Antlaşması'nı kabulünün 101. yıl dönümünü kutluyor

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ülkemizi işgal ve paylaşım antlaşması olan Sevr'i yırtıp tarihin çöplüğüne atan Meclisimiz, Lozan Barış Antlaşması'nı kabul ederek, aziz milletimizin tam bağımsızlığını ve Milli Mücadele'nin zaferle taçlandığını tüm dünyaya ilan etmiştir." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın TBMM'de kabulünün 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sosyal medyadan paylaştığı mesajında Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin en önemli hukuki metinlerinden olan Lozan Barış Antlaşması'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 101'inci yıl dönümündeyiz. Ülkemizi işgal ve paylaşım antlaşması olan Sevr'i yırtıp tarihin çöplüğüne atan Meclisimiz, Lozan Barış Antlaşması'nı kabul ederek, aziz milletimizin tam bağımsızlığını ve Milli Mücadele'nin zaferle taçlandığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Lozan Barış Antlaşması'yla elde ettiğimiz hakları kararlılıkla savunurken, Türkiye Yüzyılı yolcuğumuzda da Milli Mücadele'ye karargah olan yüce Meclisimizin çatısı altında, milletimizin istikbali için büyük bir özveriyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Böylesine anlamlı bir günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarını şükranla yad ediyor, kurulduğu günden bu yana Meclisimizde halkın iradesini taşıma sorumluluğunu itinayla yerine getiren vekillerimize de tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum."