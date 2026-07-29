TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: "Şehit aileleri ve gazilere yönelik kanun teklifi kısa sürede TBMM’ye sunulacak" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: "Şehit aileleri ve gazilere yönelik kanun teklifi kısa sürede TBMM’ye sunulacak"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: "Şehit aileleri ve gazilere yönelik kanun teklifi kısa sürede TBMM’ye sunulacak"
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Şehit aileleri ve gazilere yönelik kanun teklifi kısa sürede TBMM’ye sunulacak" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Şehit aileleri ve gazilere yönelik kanun teklifi kısa sürede TBMM'ye sunulacak" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, şehit ve gazi aileleri dernek, vakıf ve sendika yöneticilerini kabul etti. Komisyonun yürüttüğü çalışmalara değinen Akar, "Şehit aileleri ve gazilere yönelik yasal düzenleme hazırlıklarında sona gelindi. Hazırlıklar inşallah en kısa sürede kanun teklifi haline getirilerek, gerekli yasama prosedürleri tamamlanacak. Komisyonumuz bugüne kadar sizlerin de içinde olduğu veya olmadığı 28 ayrı toplantı yaptı. Bu toplantılara devletimizin ve hükümetimizin 20 değişik kurum ve kuruluşundan toplam 120 uzman katıldı. Onların görüşlerini dinledik, bilgi aldık. Ayrıca şehit ailelerimizin ve gazilerimizin derneklerinden, vakıflarından ve sendikalarından toplam 25 kurum ve kuruluştan 80 temsilciyi dinledik. Saatlerce görüştük. Her şeyin aslını, esasını anlamak, öğrenmek ve gözümüzden hiçbir şey kaçmasın diye çalıştık" ifadelerini kullandı.

"Hazırlıklar inşallah en kısa sürede kanun teklifi haline getirilerek, gerekli yasama prosedürleri tamamlanacak"

Hazırlanan çalışmanın son aşamaya geldiğinin altını çizen Akar, "Bu doğrultuda kalıcı ve adil bir yasal çerçeve oluşturma hedefiyle bu nitelikli çalışmamız nihayet sonuç aşamasına geldi. Çok şükür o noktaya geldik. Hazırlıklar inşallah en kısa sürede kanun teklifi haline getirilerek, gerekli yasama prosedürleri tamamlanacak. Yasama şekli var, İçtüzük var, Anayasa var. Ona göre yapılması gereken faaliyetler var. Bu hususu gruba verdik, bakanlıklara gönderdik. 'Son bir kez gözden geçirin. Bu artık Genel Kurula gidecek, kanun süreci başlayacak. Söyleyeceğiniz bir şey var mı?' dedik. Şu anda ilgili bakanlıklarda ve kurumlarda son değerlendirmeler yapılıyor. Yarın cevaplar gelecek. Yarından sonra artık inşallah usul ve esaslar, İçtüzük gereği prosedür başlayacak. Problemlerin çözülmesi için gayret gösteriyoruz. Yıllardır devam eden sorunların çözülmesi de inşallah bize nasip olacak. Bunun azmi içindeyiz, bunun gayreti içindeyiz. Bu şeref bize yeter, bu onur bize yeter. Derdimiz budur" dedi.

Kaynak: İHA

Milletvekili, Hulusi Akar, AK Parti, Güvenlik, Politika, Kayseri, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: 'Şehit aileleri ve gazilere yönelik kanun teklifi kısa sürede TBMM’ye sunulacak' - Son Dakika

Binlerce kişiyi ilgilendiren emsal karar Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi Binlerce kişiyi ilgilendiren emsal karar! Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi
Rusya, Ukrayna saldırılarında ölen sivillerin sayısını açıkladı Rusya, Ukrayna saldırılarında ölen sivillerin sayısını açıkladı
Barış Boyun ve Gündoğmuş suç örgütlerine operasyon: 14 şüpheli gözaltında Barış Boyun ve Gündoğmuş suç örgütlerine operasyon: 14 şüpheli gözaltında
İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti
Nijerya’da kolera salgını: 14 ölü, 441 vaka Nijerya'da kolera salgını: 14 ölü, 441 vaka
YENİ Parti grup yönetimi belirlendi YENİ Parti grup yönetimi belirlendi

10:25
Kamu zararı 16 milyon lira Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım’ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon
Kamu zararı 16 milyon lira! Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon
10:23
Lüks otel odasından cezaevine Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
10:12
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
09:54
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları Kriptolu sistem kurmuşlar
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar
08:54
“Çimlere uzanalım, günah işleyelim“ demişti Üniversitede taciz krizinde şok karar
"Çimlere uzanalım, günah işleyelim" demişti! Üniversitede taciz krizinde şok karar
08:29
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar İşte yöneltilen 3 suçlama
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 11:12:55. #7.12#
SON DAKİKA: TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: "Şehit aileleri ve gazilere yönelik kanun teklifi kısa sürede TBMM’ye sunulacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.