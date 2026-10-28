TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Meclis Başkanlığının 2027 bütçe görüşmeleri başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Meclis Başkanlığının 2027 bütçe görüşmeleri başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Mehmet Muş başkanlığında Meclis Başkanlığının 2027 bütçesi ile Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştayın bütçe ve kesin hesaplarını görüşmeye başladı. Komisyonda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığının 2027 bütçesinin sunumunu yapıyor.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis Başkanlığının bütçe ve kesin hesap, Kamu Denetçiliği Kurumunun özel bütçe, bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporunun yanı sıra Sayıştayın bütçe ve kesin hesabının görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonda, Meclis Başkanlığının 2027 yılı bütçesinin sunumunu yapıyor.
Kaynak: AA
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