TBMM Resepsiyonu Gerçekleşti

TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı sebebiyle resepsiyon düzenlendi.
Ev sahipliğini TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yaptığı resepsiyona, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, kuvvet komutanları, partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı. - ANKARA
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