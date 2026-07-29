TBMM Sağlık Komisyonu Gazze\'deki Sorunları Görüştü

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Gazze'deki katliam sürecinde ortaya çıkan sağlık sorunları, insani dram ve yardım politikalarını konuşmak için toplandı.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin başkanlığında toplandı. Komisyonun açılışında konuşan Bilgin, "Siyonizm belki de insanlık tarihinin Nazizm'den, faşizmden sonra gördüğü en korkunç ideoloji. Çünkü siyonizmin ideolojisini incelediğimiz zaman merkezinde şöyle bir şey var: Neredeyse Yahudilerin dışında hiç kimseye hayat hakkı yok, Yahudi olmayanların hayat hakkı yok. Abuk subuk varsayımlara, efsanelere dayanan bir 'Arz-ı Mevud' hikayesi anlatılıyor. Bunun ne insanlıkla ne tarihle hiçbir gerçeklik tarafı da yok. Bu vahşet ideolojisi, insanlık düşmanı bir ideoloji ve bütün insanlığı tehdit ediyor. Şimdi Gazze'ye yönelmiş, Lübnan'a yönelmiş bir saldırı gibi görünüyor ama bütün bölgemizi tehdit ediyor. Sadece bununla da sınırlı değil, bütün insanlığı tehdit ediyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Batı ülkelerinde siyonist ideoloji içinde örgütlenmiş sermaye, sermaye grupları, medya, medya grupları ve çeşitli gizli servislerin yaptığı operasyonlar bütün bu ülkelerin demokrasilerinin aslında görünmeyen düşmanı. Bu ülkelerin demokrasileri tehdit altında. Dolayısıyla biz burada bir insani hassasiyet ortaya koymak durumundayız" ifadelerini kullandı.

"Hekim ve hemşire ortamının olmaması bu travmanın giderek büyümesine neden oluyor"

Bilgin, daha sonra milletvekillerine söz verdi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, "Gazze başta olmak üzere dünyanın birçok yerlerinde insani ve ahlaki normların sıfırlandığı, küçük bir hayvan yavrusuna gösterilen şefkatin, bir balina yavrusuna gösterilen merhamet duygularının kırıntısının bile bize ahlaki, vicdani ve insani değerler manzumesini satanların bunların hiçbirinin sahibi olmadığını maalesef bu toplantı vesilesiyle de dile getirmiş oluyorum. Tabii milletvekili arkadaşlarım mutlaka farklı konulara değinecektir ama ben bir hekim olmam münasebetiyle daha çok savaşların sağlıkta oluşturduğu bazı noktalara dikkat çekmek istiyorum. Tabii savaş sadece yaralıları ilgilendiren, sağlığa müdahale edildiği bir alan değil. Hastanelerin -biraz önce söylendiği gibi- zarar görmesinden temiz su, gıda erişimine kadar bozulma, kalabalık yaşam şartları, çocukların, annelerin, gebe kalan hamile kadınların, bir sürü travmayla başedildiği toplu bir şeyden bahsediyoruz. Tabii Gazze uluslararası toplumun duyarlılığının çok yetersiz olduğu, biraz önce sayın vekilimizin de söylediği gibi çok ciddi bir şiddet ve vahşete maruz kalmakta. Özellikle çok sayıda travmatik yaralanmalar söz konusu. Bu yaralanmalara müdahale edilecek tıbbi malzemelerin, hastane ortamının, hekim ortamının, hemşire ortamının olmaması bu travmanın giderek büyümesine neden oluyor" dedi.

"İsrail, bunu başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere onların desteğiyle yaptı"

YENİ Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ise, "Bilindiği gibi savaş bir halk sağlığı sorunudur. Bu sorunun ne kadar yakıcı bir özellik taşıdığını biz maalesef Gazze'de katledilen, içinde çocukların da olduğu resmi rakamlara göre 73 bin kişi. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün saptamalarına bakacak olursak -veriler diyemiyorum, o şartlarda veriler elbette çok zor- toplumun üçte 2'sinden fazlasında depresyon ve benzeri ruh sağlığı sorunlarının görüldüğü, kronik hastaların hiçbir şekilde tedaviye ulaşamadığı, bunların yanı sıra sağlık çalışanlarının -ki sayısı bir veriye göre 600'ün üstünde- İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı, bir bölümünün halen maalesef az önceki örnekte olduğu gibi hapishanelerde tutulduğu, sağlık kuruluşlarının işlerliğini kaybettiği bir ortamdayız. Sayın başkan, bunun tek sorumlusu olarak İsrail'i görmek doğru değil. İsrail bunu tek başına yapmadı. İsrail bunu başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere onların desteğiyle yaptı. Dolayısıyla NATO toplantısı sırasında ülkemize ve Ankara'ya gelen Trump bence hoş gelmedi. Burada da hepimizin bu tutumda birleşmiş olması gerektiğini vurgulamak isterim" diye konuştu.