TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, KKTC Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Emrah Yeşilırmak ile Görüştü

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, KKTC Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığındaki heyetle görüştü.

Varank, Meclis halkla ilişkiler binası komisyon salonundaki görüşmede, KKTC heyetini ağırlamaktan büyük bir memnuniyet ve gurur duyduğunu belirterek, "Burayı aslında sizin bir yurdunuz olarak görüyoruz. Kardeş ve dostlarımızla bir araya geldiğimize inanıyoruz." diye konuştu.

KKTC heyetinin yoğun temaslarda bulunduğunu bildiklerini dile getiren Varank, çeşitli konuları müzakere etme fırsatı bulacaklarını aktardı.

Varank, komisyon üyesi milletvekillerinin de bu görüşmeye çok istekli şekilde geldiklerini ifade ederek, "KKTC mevzubahis olduğunda bizim pozisyonumuz her zaman belli." dedi.

Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak, kabulden dolayı teşekkür ederek, kalabalık bir komisyon heyetiyle görüşmenin kendilerini de heyecanlandırdığını dile getirdi.

Vatandaşın yararına olan yasaları çıkarmak için ziyareti gerçekleştirdiklerini anlatan Yeşilırmak, bu kapsamda TBMM'de 3 komisyonla görüşme yaptıklarını bildirdi.

Yeşilırmak, Türkiye'yi anavatan olarak gördüklerini, Türkiye'nin güçlü olmasının KKTC halkı için de çok önemli olduğunu kaydetti.

Görüntü alınmasının ardından toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.