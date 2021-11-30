TBMM Sanayi, Ticaret Komisyonu Başkanı Altunyaldız, Endonezya heyetiyle görüştü - Son Dakika

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret hacminin, 2023'e kadar 10 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Altunyaldız, Endonezya Temsilciler Meclisi Enerji, Maden Kaynakları, Araştırma ve Teknoloji, Çevre İşleri Komisyonu Başkan Yardımcısı Bambang Suharyadi ile Meclis'te bir araya geldi.

Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkilerin son dönemde gerçekleştirilen ziyaretlerle ivme kazandığını belirten Altunyaldız, "Endonezya'yı sadece dost bir ülke olarak görmüyoruz. Kardeş olarak gördüğümüz Endonezya ile aynı zamanda üst düzeyde devam eden stratejik ortaklığımızın da bölgesel ve küresel gelişmeye, istikrara ve barışa katkı sağladığını değerlendiriyorum." dedi.

Altunyaldız, Endonezya'nın G20 ülkeleri ve Güneydoğu Asya ekonomileri arasında en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer aldığına dikkati çekerek, "Son 20 yılda yıllık ortalama yüzde 5 büyüme oranına sahip Türkiye ve Endonezya'nın sahip olduğu potansiyel ile birlikte küresel ekonomiye daha fazla entegre olması ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi başlıca önceliklerimizden." ifadesini kullandı.

İki ülke arasında 2020 yılında 1,4 milyar dolara ulaşan dış ticaret hacmi rakamlarının, bu yılın 9 aylık döneminde bu rakamın üzerine çıkıldığını vurgulayan Altunyaldız, "İki ekonomi arasındaki potansiyeli göz önünde bulundurduğumuzda 2023 yılına kadar bu ticaret hacmini 10 milyar dolar seviyesine çıkarmayı istiyoruz." diye konuştu.

Suharyadi de iki ülke arasındaki sıcak ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ile Endonezya arasında ticaret rakamlarının arttırılması gerektiğini kaydetti. Suharyadi, Türkiye'nin imzaladığı Paris Anlaşması sonrasında atacağı adımları merak ettiklerini söyledi.

Endonezya'nın ilk Cumhurbaşkanı Ahmed Sukarno'nun adının, Ankara'da bir caddeye verildiğini anımsatan Suharyadi, Endonezya'da da Atatürk Caddesi'nin olduğunu bildirdi.