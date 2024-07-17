TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda Hayvanları Koruma Kanunu Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda Hayvanları Koruma Kanunu Görüşmeleri Başladı

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başladı. Muhalefet milletvekilleri, toplantı salonunun yetersiz olduğunu ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin dışarıda kaldığını belirterek, toplantının başka bir salonda yapılmasını talep etti. Tartışmaların ardından toplantı Plan ve Bütçe Komisyonu Salonu'nda devam etme kararı alındı.

17.07.2024 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci başkanlığında toplandı.

Toplantının başlangıcında muhalefet milletvekilleri, toplantı için salonun yetersiz olduğunu ve ilgili sivil toplum örgütleri temsilcilerinin dışarıda kaldığını vurgulayarak, bu nedenle toplantının başka bir salonda yapılmasını talep etti.

Kirişci, teklif sahibi AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu'na söz verdi.

Muhalefet milletvekillerinin taleplerinde ısrar etmesi üzerine tartışma yaşandı. Komisyon Başkanı Kirişci, toplantıya ara verdi.

Bu arada CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, basın mensubu kameramanların dışarıya çıkartılmamasını istedi.

Komisyon Başkanı Kirişci, aranın ardından Plan ve Bütçe Komisyonu Salonu'nda toplantının devam edeceğini açıklayarak, tekrar ara verdi.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda Hayvanları Koruma Kanunu Görüşmeleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:17 ’Sokak hayvanları’ teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler 'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler
14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
14:00 Şehirde her yere afişler asıldı Uyuşturucu baronunu bulana 10 milyon TL ödül verecekler Şehirde her yere afişler asıldı! Uyuşturucu baronunu bulana 10 milyon TL ödül verecekler
13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmışlardı 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
14:48 Geçen yıl Kadıköy’de şov yapmıştı Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun Geçen yıl Kadıköy'de şov yapmıştı! Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun
14:25 Ülkede infial yaratan görüntüler Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı Ülkede infial yaratan görüntüler! Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı
14:15 Fenerbahçelilere müjde En-Nesyri Kanarya oluyor Fenerbahçelilere müjde! En-Nesyri Kanarya oluyor
14:05 Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth’e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth'e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi
14:00 Hindistan’da bir okulda toplu tecavüz skandalı 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü Hindistan'da bir okulda toplu tecavüz skandalı! 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü
13:41 Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi
13:08 Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı
13:02 Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 15:50:52. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda Hayvanları Koruma Kanunu Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement