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TBMM TV, 2024 bütçe görüşmelerinde 18 saat haber yayını yaptı - Son Dakika
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TBMM TV, 2024 bütçe görüşmelerinde 18 saat haber yayını yaptı

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın soru önergesine verdiği yanıtta, TBMM TV'nin 2024 yılı bütçe görüşmelerinin oturum aralarında 18 saat haber yayını yaptığını belirtti. Ayrıca, TBMM TV'nin bütçe görüşmeleri süresince ihtisas, araştırma komisyonları ve alt komisyonlarla ilgili 380 dakika haber yayımladığı da ifade edildi. Bozdağ, TBMM TV'nin kuruluşundan bugüne kadar tüm ihtisas, araştırma komisyonları ve alt komisyonların başkanlarıyla röportajlar gerçekleştirdiğini vurguladı.

TBMM TV, 2024 bütçe görüşmelerinde 18 saat haber yayını yaptı
23.01.2024 - 11:26,
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TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurul'daki 2024 yılı bütçe görüşmelerinin oturum aralarında, TBMM TV'de 18 saat haber yayını yapıldığını bildirdi.

Bozdağ, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın, TBMM TV'nin bütçe görüşmelerinde yaptığı yayınlara ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

TBMM TV'nin, 11-25 Aralık'ta, Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinin oturum aralarında 18 saat haber yayını yaptığını belirten Bozdağ, ayrıca TBMM TV'nin, bütçe görüşmeleri süresince ihtisas, araştırma komisyonları ve alt komisyonlarla ilgili de 380 dakika haber yayımladığını aktardı.

Bekir Bozdağ, bütçe döneminde ihtisas, araştırma komisyonları ve alt komisyonların başkanlarıyla Türkiye gündemindeki konular ile dış gelişmelere dair röportaj yapıldığını dile getirdi.

TBMM TV'nin, kuruluşundan bugüne kadar haber yayınlarında tüm ihtisas, araştırma komisyonları ve alt komisyonların başkanlarıyla röportajlar gerçekleştirdiğini vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bütçe görüşmeleri sırasında milletvekilleri tarafından TBMM'de yapılan basın toplantıları TBMM TV tarafından haber yapılarak yayımlanmıştır. TBMM TV, siyasi parti ve milletvekillerinin hepsine yer vermekte ve yayımlamaktadır. Bütçe görüşmelerinin oturum aralarında verilen haberlerde, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığının Basın Toplantısı Uygulamasına girerek basın toplantısı yapmak için ana bina basın toplantı salonunda günlük randevu alan, basın toplantıları ve duyurular takviminde yer alan tüm milletvekillerinin toplantıları takip edilerek haberleştirilmiş, gün içinde yayımlanmıştır."

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Umut Akdoğan, Bekir Bozdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

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