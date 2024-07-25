TBMM'ye 26-29 Temmuz döneminde ziyaretçi girişi yasak

Politika

TBMM'ye 26-29 Temmuz döneminde görevliler dışında ziyaretçi girişi yapılamayacak.

TBMM Genel Sekreterliğinden milletvekillerine gönderilen duyuruda, TBMM Genel Kurulunun alınan karar gereğince 26-29 Temmuz'da çalışmalarını sürdüreceği hatırlatıldı.

Duyuruda, gündemin yoğunluğu sebebiyle milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına daha etkin katılabilmeleri için 26 Temmuz Cuma, 27 Temmuz Cumartesi, 28 Temmuz Pazar ve 29 Temmuz Pazartesi günü TBMM'ye görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılamayacağı bildirildi.