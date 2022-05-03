TDP Genel Başkanı Sarıgül, Adana'da "genel af" çağrısını yineledi - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Adana'da "genel af" çağrısını yineledi

03.05.2022 17:22
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Adana'da "genel af" çağrısını yineledi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cezaevindeki mahkumlar için "genel af" çıkarılması çağrısını yineledi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cezaevindeki mahkumlar için "genel af" çıkarılması çağrısını yineledi.

Sarıgül, partisinin Karaisalı İlçe Başkanlığı binasının açılışını yaptı, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

Ardından partisinin İmamoğlu İlçe Başkanlığı binasını da açan Sarıgül, daha sonra İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'yi ziyaret etti.

Sarıgül, ardından Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'nin birçok yerini 9 Nisan'dan bu yana dolaştığını söyledi.

Cezaevlerinin de önüne gittiğine işaret eden Sarıgül, toplumun gergin ve mutsuz olduğunu ileri sürdü.

Sarıgül, cezaevlerinin mahkumlarla dolu olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"270 bin kapasiteli cezaevlerimiz şu anda 300 binin üzerinde ne yazık ki kader mahkumlarıyla dolu. Özellikle cezaevlerinde çocuklar var, annelerinin yanında beklemekte. Pandemi koşulları münasebetiyle yargılamaların çok hızlı yapıldığı, bazı şeylerin de gözden kaçtığı bilgilerini almaktayız. Toplumsal barışa, kardeşlik hukukuna ihtiyaç var. Devletimiz güçlüdür, adildir, şefkatlidir, o nedenle çocuklar, anneler, babalar, toplumsal barış, kardeşlik hukuku için affet Türkiye'm. Bütün Türkiye'mizi hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden affet Türkiye'm demeye çağırıyorum. Bu çağrım siyasi değildir, vicdanidir. Bu çağrımız gönülleri alma, yaraları sarma çağrısı."

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Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Türkiye, Adana, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül, Adana'da 'genel af' çağrısını yineledi - Son Dakika


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