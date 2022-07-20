TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Amerika F16'larını alsın başına çalsın" - Son Dakika
Üye Girişi

TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Amerika F16'larını alsın başına çalsın"

20.07.2022 00:57
TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Amerika F16'larını alsın başına çalsın"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ziyaret için geldiği Aksaray'da Amerika'nın F16 çıkarmasını değerlendirerek, "Amerika F16'larını alsın, başına çalsın" diye sert tepki gösterdi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ziyaret için geldiği Aksaray'da Amerika'nın F16 çıkarmasını değerlendirerek, "Amerika F16'larını alsın, başına çalsın" diye sert tepki gösterdi.

Partisinin kuruluşu nedeniyle şehirleri gezen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün politikalarını paylaştığı yeni durağı Aksaray oldu. Sabah saatlerinde kente gelen Sarıgül, partisinin politika çalışmalarını duyurmak ve vatandaşları dinlemek için Aksaray'da sokağa indi. Sokak, sokak gezerek vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelen Sarıgül, vatandaşların içinde F16 savaş uçakları için Türkiye'ye sınırlandırma kararı alan Amerika Birleşik Devletlerini eleştirdi. "Amerika F16'larını alsın, başına çalsın" diyen Sarıgül, sert tepkisinin ardından ülke tarımının ekonomiye katkısıyla tarımda güçlenmeden de bahsetti.

Daha önce Yunanistan'da Amerika'ya sert sözler söyleyen Sarıgül, bu kez Aksaray'da, "Amerika Birleşik Devletlerinin F16 ile ilgili Türkiyemize sınırlama getirmesini esefle kınıyorum. Çanakkale'de, Kocatepe'de, Dumlupınar'da Ulusal Kurtuluş Savaşı verirken F16 yoktu. Kıbrıs'a çıkarmayı yaparken F16 yoktu. Bir kere daha gördük ki ayıdan post, Amerika'dan dost olmaz. Amerika F16'larını alsın, başına çalsın" dedi.

Sarıgül Türkiye'nin tarımsal çalışmalarının ekonomisi hakkında ise, "Türkiye'mizin ekonomik kurtuluş reçetesi Türkiye Değişim Partisinin ekonomik milliyetçiliğinden geçer. Yerli malı yurdun malı herkes bunu kullanmalıdır. Buğdayımıza, arpamıza, ay çiçeğimize, pamuğumuza, çayımıza, tütünümüze mutlaka pirincimize, cevizimize sahip çıkmalıyız. Yurt dışından kesinlikle buğday ve arpa almamamız lazım. Kendi çiftçimize destek vermemiz lazım. Nasıl ki otoyollara, köprülere taşıt geçiş garantisi varsa çiftçimizin ürettiği her ürüne mutlaka alım garantisi vermekle mükellefiz. Tekrar ve tekrar, özellikle ve özellikle İsrail tohumuna güle güle, hoş geldin ata tohumu, ata tohumlarımıza tekrar dönmemiz lazım. Çiftçilerimizin kendi tohumlarını kendileri üretmesi lazımdır. Özellikle İsrail tohumunu önce ucuz fiyatla verdiler, şimdi tohumun fiyatı arttı" diye konuştu. - AKSARAY

YORUMLAR
500
Aksaray E90 Karayolu Esnafı: 'Ankara-Niğde Otobanı Binlerce Kişiyi İşsiz Bırakacak' Aksaray E90 Karayolu Esnafı: 'Ankara-Niğde Otobanı Binlerce Kişiyi İşsiz Bırakacak'
Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Mustafa Sarıgül, Aksaray, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Amerika F16'larını alsın başına çalsın' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:06 Astana zirvesinin ardından Beyaz Saray'dan "tahıl koridoru" sözleri: Erdoğan müzakere edilmiş bir sonuç için çalışıyor
01:03 Tahran'daki üçlü zirvede üç liderden de Suriye için farklı öneriler geldi
01:00 İsmailağa Cemaati'nden kaset tehdidinde bulunan Saadeddin Ustaosmanoğlu'na tepki: Mezkûr şahsın cemaatimiz adına açıklama yapma yetkisi yoktur
00:49 Bolu'da 52 kişinin içme suyundan zehirlendiği olayda 10 vatandaş yoğun bakıma kaldırıldı
00:47 Üçlü zirveye bu gergin anlar damga vurdu: 1 dakika boyunca Erdoğan'ı ayakta bekleyen Putin'in rahatsızlığı suratına yansıdı
00:42 "Kaset" tartışmasıyla uğraşan Cübbeli Ahmet'ten "FETÖ çıkışı: Kasetleri çıkarmayan melundur! Allah'ın laneti üzerine olsun!
22:14 Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı
21:49 Keçiboynuzu çalarken uyaran komşulara ateş açtılar: 1 ölü, 2 yaralı
21:26 Erdoğan, Putin ve Reisi ile bir araya geldiği üçlü zirvede net konuştu: Milli güvenliğimize kast edenleri Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
21:00 Erdoğan'ın İran dini lideri Hamaney'le yaptığı görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 01:19:22. #1.13#
SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Amerika F16'larını alsın başına çalsın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement