TDP Genel Başkanı Sarıgül'den cezaevi önünde af çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

TDP Genel Başkanı Sarıgül'den cezaevi önünde af çağrısı

27.04.2022 20:57

TDP Genel Başkanı Sarıgül'den cezaevi önünde af çağrısı Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde af çağrısında bulundu.

TDP Genel Başkanı Sarıgül'den cezaevi önünde af çağrısı

İSTANBUL - Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde af çağrısında bulundu. Sarıgül, "Devletimize karşı işlenen suçlar, özellikle esrar ve uyuşturucu baronları, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçların dışındaki binlerce anne ve baba toplumsal barış, kardeşlik hukukunu bekliyor" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve parti yöneticileri 9 Nisan'da başladığı af çağrısı için bugün saat 11.30 Bakırköy Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'na geldi. Sarıgül mahkum yakınlarını dinledi ve bir süre onlarla sohbet etti. Mustafa Sarıgül daha sonra cezaevi önünde basın açıklamasında bulundu.

"Binlerce anne ve baba kardeşlik hukukunu bekliyor"

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 9 Nisan'da af çağrısında bulunduğunu belirterek, "Affın gerekçesine şöyle bir baktığımız zaman toplum şu anda son derece gergin, cezaevleri alabildiğine dolu, 10 kişilik koğuşlarda adeta 20-25 kişi kalmakta, 2 binin üzerinde çocuk anneleriyle birlikte kader mahkumları muamelesi görmekte. Yargılama konusunda pandemi koşulları nedeniyle hızlı yargılanmalar olduğu, yargılanma konusunun biraz daha hassas olması gerektiği konusunda da değerli bilgilere sahibiz. Toplum çok gergin, ekonomik sıkıntılar, büyük mutsuzluk var. O nedenle bayrağımız, toprağımız, ulusal bilincimiz için gerçekten toplumsal bir barışa ihtiyaç var. Devletimiz gücünü, şefkatini, sevgi dolu kucağını; içerdeki mahkumlara mutlaka açmalıdır. Hiçbir siyasi parti gözetmeden toplumsal barışa ihtiyaç var, bu nedenle af çağrısında bulunuyorum. Anneler, çocuklar ve büyükler için affet güzel Türkiye'm inanıyorum ki kamu vicdanı böylesine bir affı bekliyor. Devletimize karşı işlenen suçlar, özellikle esrar ve uyuşturucu baronları, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçların dışındaki binlerce anne ve baba toplumsal barış, kardeşlik hukukunu bekliyor" ifadelerini kullandı.

TDP Genel Başkanı Sarıgül'den cezaevi önünde af çağrısı
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den cezaevi önünde af çağrısı
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den cezaevi önünde af çağrısı
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den cezaevi önünde af çağrısı
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den cezaevi önünde af çağrısı
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den cezaevi önünde af çağrısı
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den cezaevi önünde af çağrısı
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den cezaevi önünde af çağrısı

YORUMLAR
500
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Sincan Cezaevi önünde 'af çağrısı' yaptı TDP Genel Başkanı Sarıgül, Sincan Cezaevi önünde 'af çağrısı' yaptı SARIGÜL'DEN BAKIRKÖY CEZAEVİ ÖNÜNDE AF ÇAĞRISI SARIGÜL'DEN BAKIRKÖY CEZAEVİ ÖNÜNDE AF ÇAĞRISI

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül'den cezaevi önünde af çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
21:09 Kırıkkale'de camdan fırlayan sürücü yaşamını yitirdi!
21:04 İşte Babacan'ın anketi! DEVA'nın hedefinde yüzde 15'lik eski AK Parti seçmeni var
20:37 Aydın'da Ümit Özdağ'ı sinirlendiren soru! Soruları yanıtsız bırakıp şehirden ayrıldı
20:28 Yusuf Yazıcı'nın menajeri transferi resmen doğruladı!
20:18 Düğün öncesi gelin tarafından damada gönderilen talep listesi, sosyal medyada gündem oldu
19:54 Yapılan ankete göre Türkiye'de "Spor kulübü" denince akla ilk gelen takım belli oldu
19:52 İBB, teröristle fotoğrafı ortaya çıkan çalışanının adli sicil kaydını paylaştı
19:32 Serel Yereli bir takipçisinin "Oruç" hatırlatmasına verdiği tepkiyle gündeme oturdu
19:10 Fatih Terim'in Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği hakkında Eşref Hamamcıoğlu net konuştu: Hayır
19:02 Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "Adaylık sinyali" denilen sözleri hakkında ilk yorum geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 21:29:59. #1.13#
SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Sarıgül'den cezaevi önünde af çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement