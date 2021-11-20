Mustafa Sarıgül: 28 Şubat'ta o manşetleri atan medya patronlarına hakkımı helal etmiyorum - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Haberler.com Youtube kanalında Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un sorularını yanıtladı. Sarıgül, konuşmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından sonra başlayan "Helalleşme" tartışmalarına da değindi. 28 Şubat sürecini hatırlatan Sarıgül, dönemin manşetlerini atan medya patronlarına hakkını helal etmediğini dile getirdi.

"HELLALEŞME İNANÇLARIMIZDA VAR"

Mustafa Sarıgül, "Ben örfüme, töreme, geleneklerime ve inançlarıma bağlı bir ailenin çocuğuyum. Bazı kelimeler vardır ki ağır, heyecanı yüksek, sorumluluğu son derece büyüktür. Benim rahmetli hacı annem derdi ki yavrum gidin helalleşin. Bir alışveriş yaptıysanız gönül kalmasın helalleşin. Bir problem varsa helalleşin. Helalleşme inançlarımıza göre muhteşem bir şeydir. Bana göre yapılan çağrı son derece önemlidir ama o yapılan çağrının gereğini yapmak lazım" dedi.

"28 ŞUBAT MANŞETLERİNİ ATANLARA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

28 Şubat sürecindeki gazete manşetlerini eleştiren Sarıgül, "Cuma hutbesinin en sonunda hocamız der ki, Allah'ım; yakınlara, akrabalara, en yakınlarınıza da iyilik yapmayı ve helalleşmeyi emreder. Bu nedenle ben bu helalleşme fikri üzerinde duruyorum ama biraz daha açmak lazım. 28 Şubat'ta o manşetleri atan gazete sahipleri ile de konuşmak lazım. O manşetleri atan kötü yazarlar ile de konuşmak lazım. Öyle bir laf var helalleşelim de yapalım. Peki bu hatalar ne olacak? Yapılan bu problemler ne olacak? Bu problemleri bir kenara bırakıp helalleşelim. Kusura bakma ben sana hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.