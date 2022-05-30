TDP Genel Başkanı Sarıgül, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunu değerlendirdi Açıklaması

30.05.2022 14:39
TDP Genel Başkanı Sarıgül, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunu değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna Türkiye'nin onay vermediğini hatırlatarak "Bir pazarlık sürüyor.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna Türkiye'nin onay vermediğini hatırlatarak "Bir pazarlık sürüyor. Ülkeyi yönetenlerin pazarlık masasında sağlam durabilmesi için iktidar ve muhalefet birlikte hareket etmelidir." ifadelerini kullandı.

TDP'den yapılan açıklamaya göre Sarıgül, partisinin genel merkezinde haftalık basın toplantısı düzenledi.

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünün dün kutlandığını hatırlatan Sarıgül, bu fethin Türkiye için gurur kaynağı, Yunanistan için ise "ezeli bir yara" olduğunu belirtti.

Sarıgül, devirlerin ve hükümetlerin değişebileceğini ancak Yunan politikacıların Türkiye düşmanlığının değişmeyeceğini vurguladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Senatosu'ndaki konuşmasına değinen Sarıgül, "Topraklarınıza Amerikan askerlerini, silahlarını yığdınız, ülkenizi Amerikan üssü yaptınız. İsterseniz ABD'nin eyaleti olun. Sizin bileceğiniz iş, siz bilirsiniz. Bunları bize karşı yapıyorsanız, bunlar bize az gelir, bunlar bize vız gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Sığınmacıların NATO üyesi ülkeler arasında paylaşılması önerisi

Sarıgül, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiye buna onay vermiyor. Bir pazarlık sürüyor. Ülkeyi yönetenlerin pazarlık masasında sağlam durabilmesi için iktidar ve muhalefet birlikte hareket etmelidir." ifadesini kullandı.

Bu doğrultuda TBMM'deki partilere çağrıda bulunan Sarıgül, TBMM Başkanlığına, sığınmacıların NATO üyesi ülkeler arasında paylaşılması önergesinin verilmesini istedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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